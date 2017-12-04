اقتصاد حاکم بر سینما تولید را سخت کرده است/ کار روی فیلمنامه جدید

اکتای براهنی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه زمان اکران «پل خواب» هنوز مشخص نیست، گفت: نگارش فیلمنامه ای را به تازگی به پایان رسانده ام و امیدوارم بتوانم ابتدای سال ۹۷ برای دریافت پروانه ساخت اقدام کنم.

وی ادامه داد: متاسفانه با وضعیت اقتصادی که در سینما حاکم است اصلا نمی دانیم که چگونه می توان دست به تولید فیلم زد. در حال حاضر همه چیز به نفع کمدی های پرفروش است و همین فیلم ها باعث می شوند دیگر آثار سینمایی فرصت اکران خوب پیدا نکنند.

این کارگردان بیان کرد: متاسفانه این روزها فیلم ها پشت سر هم اکران می شوند و هر کدام هم فروش خوبی ندارند و بلافاصله از چرخه اکران حذف می شوند.

وی با اشاره به فیلمنامه پروژه جدید سینمایی خود توضیح داد: یک فیلمساز ممکن است مدت ها یک نوع فضا را در آثار خود دنبال کند ولی قرار نیست همه آثار شبیه هم باشند و فیلمساز تغییرات جدی نیز در روند کارش ایجاد می کند تا تجربه های بیشتری را در فضای خود کسب کند.

براهنی در پایان با اشاره به اینکه پروژه جدید نیز شبیه اولین اثر سینمایی او «پل خواب» است، تاکید کرد: این پروژه نیز دارای یک ذات ادبی خاص است که البته نمی توان آن را یک اقتباس مستقیم دانست.

«پل خواب» اولین ساخته سینمایی این کارگردان جوان برداشتی آزاد از «جنایات و مکافات» داستایفسکی است و اکبر زنجانپور، ساعد سهیلی، هومن سیدی و آناهیتا افشار بازیگران آن هستند. این فیلم در بخش «نگاه نو» سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و همچنان در نوبت اکران قرار دارد.