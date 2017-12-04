  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۹:۰۴

اکتای براهنی به مهر گفت:

اقتصاد حاکم بر سینما تولید را سخت کرده است/ کار روی فیلمنامه جدید

اقتصاد حاکم بر سینما تولید را سخت کرده است/ کار روی فیلمنامه جدید

کارگردان «پل خواب» معتقد است با شرایطی که در اقتصاد سینمای کشور حاکم شده تولید آثار جدید سخت شده است.

اکتای براهنی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه زمان اکران «پل خواب» هنوز مشخص نیست، گفت: نگارش فیلمنامه ای را به تازگی به پایان رسانده ام و امیدوارم بتوانم ابتدای سال ۹۷ برای دریافت پروانه ساخت اقدام کنم.

وی ادامه داد: متاسفانه با وضعیت اقتصادی که در سینما حاکم است اصلا نمی دانیم که چگونه می توان دست به تولید فیلم زد. در حال حاضر همه چیز به نفع کمدی های پرفروش است و همین فیلم ها باعث می شوند دیگر آثار سینمایی فرصت اکران خوب پیدا نکنند.

این کارگردان بیان کرد: متاسفانه این روزها فیلم ها پشت سر هم اکران می شوند و هر کدام هم فروش خوبی ندارند و بلافاصله از چرخه اکران حذف می شوند.

وی با اشاره به فیلمنامه پروژه جدید سینمایی خود توضیح داد: یک فیلمساز ممکن است مدت ها یک نوع فضا را در آثار خود دنبال کند ولی قرار نیست همه آثار شبیه هم باشند و فیلمساز تغییرات جدی نیز در روند کارش ایجاد می کند تا تجربه های بیشتری را در فضای خود کسب کند.

براهنی در پایان با اشاره به اینکه پروژه جدید نیز شبیه اولین اثر سینمایی او «پل خواب» است، تاکید کرد: این پروژه نیز دارای یک ذات ادبی خاص است که البته نمی توان آن را یک اقتباس مستقیم دانست.

«پل خواب» اولین ساخته سینمایی این کارگردان جوان برداشتی آزاد از «جنایات و مکافات» داستایفسکی است و اکبر زنجانپور، ساعد سهیلی، هومن سیدی و آناهیتا افشار بازیگران آن هستند. این فیلم در بخش «نگاه نو» سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و همچنان در نوبت اکران قرار دارد.

کد مطلب 4161909

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها