انتقاد از ضعیف شدن فرهنگ کار/ کمیته امداد بَلاکِش اقتصاد کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری کمیته امداد، سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداددر این مراسم با بیان اینکه جشن واقعی روزی است که همه مددجویان این نهاد به خودکفایی برسند گفت: مشکل اصلی کشور ضعیف شدن فرهنگ کار است که باید برای این موضوع فکر اساسی شود.

وی با انتقاد از سودهای بالای تسهیلات بانکی گفت: پرداخت وام با سود در کمیته امداد ممنوع است. هم اکنون تمام تسهیلات پرداختی به مددجویان قرض‌الحسنه است که این امر موجب افتخار و برکت کار ماست.

فتاح با اشاره به اینکه در سال ۹۵ حدود ۱۰ درصد از جامعه تحت حمایت کمیته امداد کاهش یافت افزود: بخشی قابل توجهی از این کاهش ناشی از خودکفایی مددجویان بود.

وی با اشاره به اینکه ۶۲ درصد خانوارهای مددجو داری سرپرست زن هستند تاکید کرد: کمیته امداد مراقب است که فرصت‌های شغلی ایجاد شده برای بانوان به گونه‌ای باشد که اشتغال آنها خللی در رسیدگی آنها به خانواده وارد نکند.

رئیس کمیته امداد با اعلام اینکه متوسط ‍پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان در سال گذشته ۱۳.۵ میلیون تومان بود گفت: مددجویان کمیته امداد خوش حساب و وفادارند و اقساط وام‌های دریافتی خود را به موقع پرداخت می‌کنند.

وی با اشاره به افزایش مستمری سه برابری مددجویان در سال جاری خاطرنشان کرد: برخی افراد معتقدند که افزایش مستمری موجب تنبلی مددجویان می‌شود اما این افزایش آن‌قدر نبوده که افراد تمایلی به کار نداشته باشند.

فتاح با بیان اینکه اصلی ترین موضوع در کشور رونق اقتصادی است گفت: اگر مشکلات اشتغال، صادرات،واردات، قاچاق، تولید کالا داخلی حل شود، متقاضیان ورود به چرخه حمایتی کمیته امداد کاهش خواهد یافت. این در حالیست که اکنون کمیته امداد بلاکش وضعیت اقتصادی شده‌ است البته این موضوع فقط مربوط به این دولت نیست.

رئیس کمیته امداد با بیان اینکه فقر با مُسکن درمان نمی‌شود بلکه درمان اصلی این معضل اجتماعی خودکفایی افراد نیازمند است گفت: یکی از مشکلات کشور این است که چتر بیمه تامین اجتماعی فراگیر نیست. به طور نمونه خانوادهِ افرادی که به دلیل نداشتن بیمه تامین اجتماعی تصادف می‌کنند مددجوی کمیته امداد می‌شوند. چرا فقط بیمه شخص ثالث از رانندگان خواسته می‌شود؟ در حالی که جان افراد اهمیت بیشتری نسبت به وسیله نقلیه دارد!

وی یکی از دلایل جذب نشدن تسهیلات بانکی در شش ماهه نخست امسال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تغییر استانداران اعلام کرد و گفت: در نیمه نخست امسال جذب تسهیلات بانکی فقط ۱۸ درصد بود اما به تدریج روند جذب منابع در ماه‌های مهر و آبان بهبود یافت.

فتاح با اشاره به اینکه وام‌های اشتغال پرداختی به مددجویان تحت حمایت از محل منابع دولتی تامین می‌شود یادآور شد: با توجه به اینکه آمار اشتغال ایجاد شده توسط این نهاد در آمار اشتغال دولت نیز محاسبه می‌شود، از دولت و بانک‌ها تقاضا داریم کمیته امداد را در جذب صد درصدی منابع اشتغال مددجویان یاری کنند.

وی با اعلام اینکه طبق توان‌سنجی انجام شده ۹۰۰ هزار مددجو توانایی پذیریش شغل را دارند اظهار کرد: اگر کمیته امداد ورودی جدید نداشته باشد، این تعداد مددجو در شش سال آینده شاغل خواهند شد که این امر اصلا قابل قبول نیست بنابراین باید در کمترین زمان با استفاده از امکانات کشور شرایط اشتغال این افراد را فراهم کنیم چرا که اکنون شیفته کار هستند و تاخیر در ایجاد اشتغال موجب دلزدگی آنها به کار می‌شود.

رئیس کمیته امداد با بیان اینکه آمار اشتغال مددجویان کمیته امداد شفاف و واقعی است گفت: در صورتی که منابع اشتغال‌زایی مصوب به طور کامل امسال جذب شود برای ۱۴۰ هزار مددجو فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

فتاح با اشاره به اینکه امسال ۱۵۰ دانش‌آموز تحت حمایت موفق شده اند در کنکور رتبه زیر هزار کسب کنند گفت: هم اکنون از ۷۲ هزار دانشجو تحت حمایت کمیته امداد پنج هزار نفر نخبه هستند که این سرمایه ارزشمندی برای کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به استعدادهای درخشان برخی از دانش‌آموزان و دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد بیان کرد: این افراد تاریخ را خواهند ساخت بنابراین نباید نگاه ترحمی به این جامعه داشت.