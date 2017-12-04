تولید مشترک اتوبوس توسط ایکاروس و گروه توسعه صنایع و معادن شهر

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، طی این تفاهم‌نامه که در ساختمان اصلی وزارت اقتصاد و دارایی به امضاء رسید؛ با حمایت‌های بانک شهرظرف مدت ۲ سال تعداد یک‌هزار دستگاه اتوبوس درون شهری با در نظر گرفتن مقوله انتقال دانش فنی و تکنولوژی در کشورمان تولید خواهد شد.

«میهایلی وارگا» وزیر اقتصاد مجارستان در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه با تاکید بر اینکه کشورش خواستار گسترش همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران است، گفت:خوشبختانه نخستین نتیجه مذاکرات امضای تفاهم‌نامه برای تولید مشترک اتوبوس در ایران بود.

وارگا با بیان اینکه تلاش می‌کنیم بیش از پیش از ظرفیت‌های اقتصادی ایران استفاده کنیم، ادامه داد: از همه امکانات و ابزارهای دراختیار، جهت تسهیل عملیات اجرایی این تفاهم‌نامه استفاده خواهیم کرد.

مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد کشورمان نیز در ادامه، با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران و مجارستان سابقه همکاری طولانی مدتی در حوزه های مختلف دارند، گفت: دیدار بسیار مهمی با هیأت مجارستانی داشتیم که بنابر توافق‌های شکل گرفته، تصمیم بر انتقال تکنولوژی و همکاری در حوزه تولید اتوبوس با مشارکت شرکت ایکاروس از جمهوری مجارستان و گروه توسعه صنایع شهر(هولدینگ وابسته به بانک شهر) از ایران شد.

لازم به ذکر است، بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که امروز با اختصاص خط اعتباری ویژه ۱۶۲ میلیون دلاری اگزیم بانک مجارستان به امضاء «گابور سیلش» مدیرعامل شرکت اتوبوس سازی ایکاروس و محسن احمدی مدیرعامل گروه توسعه صنایع و معادن شهر (هولدینگ وابسته به بانک شهر) رسید؛ مقرر شد ظرف مدت ۲ سال تعداد یک‌هزار دستگاه اتوبوس درون شهری با همکاری این شرکت و خودروسازان داخلی با در نظر گرفتن مقوله انتقال دانش فنی و تکنولوژی تولید شود.