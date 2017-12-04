به گزارش خبرگزاری مهر، محدودیت‌های ترافیکی سه شنبه ۱۴ آذر الی شنبه ۱۸ آذر ماه ۹۶ در سراسر کشور به شرح زیر است:

۱.موتورسیکلت :

تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ظهر روز سه شنبه مورخ۹۶/۰۹/۱۴ الی ساعت ۶ روز شنبه مورخ۹۶/۰۹/۱۸ از محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و محورتهران – سمنان – مشهد، محورهای قوچان – مشهد، سبزوار – مشهد و تربت حیدریه – مشهد و بالعکس ممنوع است.

تبصره- تردد موتورسیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲.سواری:

۲.۱-محور کندوان:

الف- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ الی ۲۴ روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۱۴ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ الی ۲۴ همان روز از کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.

ب- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۹/۱۷ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ الی ۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

۲.۲-محور هراز:

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ الی۲۴روز جمعه مورخ ۹۶/۰۹/۱۷ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت ۱۵ الی ۲۴ همان روز با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، از آب اسک به سمت رودهن (محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود.

۳. وسایل نقلیه سنگین(به استثناء حاملین موادسوختی ویافاسدشدنی):

۳.۱- محور کندوان: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است.

۳.۲- محور هراز:

الف-تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع است .

ب- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۱۴و از ساعت ۶ الی ۲۴ روزهای چهار شنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ های۹۶/۰۹/۱۵،۹۶/۰۹/۱۶و۹۶/۰۹/۱۷ ممنوع می باشد.

۳.۳- محور فیروزکوه:

تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۱۴ و همچنین ۸ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۶/۰۹/۱۷ ازتهران به قائم شهر و بالعکس، ممنوع می‌باشد.

۳.۴-محورهای مشهد -قوچان، شیروان –بجنورد –اشخانه –جنگل گلستان و بالعکس

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت۱۴ الی ۲۴روز های سه شنبه وجمعه مورخ۹۶/۰۹/۱۴ و ۹۶/۰۹/۱۷ در محورهای فوق ممنوع می باشد