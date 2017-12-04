به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی صبح دوشنبه در جلسه ستاد ۹ و ۱۰ دی ورامین که در سپاه این شهرستان برگزار شد، طی سخنانی گفت: فتنه ها و دشمنی های استکبار جهانی در برابر نظام اسلامی تمام نشده است، امروز توطئه ها از بیرون به شکلی و از درون به طریقی دیگر علیه انقلاب اسلامی در جریان است.

وی اضافه کرد: امروز فشارهای زیادی را بر انقلاب اسلامی وارد می کنند، که سران فتنه در حصر نباشند، در زمان انتخابات نیز وعده هایی داده شد، اما سران فتنه هنوز از خساراتی که به نظام وارد کردند، عذرخواهی نمی کنند، نباید از یک دید، به مسائل نگریست.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از نفوذ برخی از عناصر فتنه در ارکان و مسئولیت های نظام خبر اظهار تاسف کرد و گفت: امروز گرفتار همان نفوذی هستیم، که مقام معظم رهبری هشدار دادند و امروز خروجی همین امر را می بینیم، فتنه و حامیان فتنه هنوز فعالیت می کنند و ما باید در ۹ دی ماه علاوه بر گرامی داشت، یاد ۹ دی و آن روز حماسی، طوری عمل کنیم که رهبر و انقلاب تنها نمانند، در واقع ۹ دی خط بطلانی بر جریان فتنه و نفوذی های غرب است.

وی از تجمع بزرگ مردم ولایی ورامین در روز شنبه ۹ دی خبر داد و افزود: این تجمع در مصلی صاحب الزمان(عج) انجام خواهد شد، باید از ظرفیت های مردمی در ۹ دی ماه برای افزایش بصیرت اقدام کرد، امروز اقدام جدی در فضای مجازی بسیار اهمیت دارد، باید روشنگری کرد.

محمودی به تقدیم کردن ۳ شهید در ۱۰ دی ۵۷ اشاره کرد و گفت: باید یاد شهدای ۱۰ دی ماه گرامی داشته شود و بر ادامه راه این عزیزان تاکید کنیم، تجلیل از خانواده شهدای ۱۰ دی مانند هر سال برگزار خواهد شد.