راهیابی فیلم های فیلمسازان گنابادی به جشنواره هندوستان

حمیدرضا مهدوی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: جشنواره ای با موضوع کودک آذرماه امسال در هندوستان برگزار می شود که دو فیلم کوتاه «تایم» و «تولد یک احساس» ساخته فیلم سازان گنابادی موفق شدند به این رویداد هنری راه یابند.

وی افزود: فیلم «تایم» نگاهی نمادین به موضوع زندگی تا مرگ دارد و کارگردانی، تدوین و صداگذاری آن را بهزاد و محمد برادران عهده دار بوده اند.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی گناباد تصریح کرد: همچنین فیلم کوتاه«تولد یک احساس» به موضوع مشکلات خانوادگی و نیاز کودکان به محبت پرداخته که عوامل تولید آن علی اکبر اسماعیلی، عباس حیدری، محمد و بهزاد برادران و پوریا پدرام هستند و احمد مهدیزاده و آریا پدرام در آن ایفای نقش کرده اند.

وی تصریح کرد: فیلم تایم پیش از این در جشنواره های بین المللی برزیل، یونان، فرانسه و نیجریه به نمایش درآمده بود.

مهدوی مقدم گفت: هنرجویان انجمن سینمای جوان گناباد یک ماه گذشته چهار فیلم کوتاه با عناوین شاعر، مرگ شیرین، آن سوی عاطفه و نیاز را تولید کرده اند.