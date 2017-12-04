به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری پیش از بازی سایپا با پیکان که بعدازظهر امروز در سازمان لیگ برگزار شد، گفت: فردا آخرین بازی نیم فصل را داریم و می خواهیم با نتیجه خوب، نیم فصل را تمام کنیم. متاسفانه خیلی از بازیکنان یا مصدوم و یا محروم هستند. سعی می کنیم از بازیکنان جوانمان استفاده کنیم.

وی افزود: پیکان نتایج خوبی را گرفته و جزو تیم های بالای جدول است. با تمام احترامی که برای پیکان و کادر فنی این تیم قائلم، مطمئنا می توانیم بازی را ببریم به شرطی که بازیکنانمان خودشان باشند تا تعطیلات نیم فصل را با آرامش طی کنیم.

دایی درباره محرومیت بازیکنانش و همچنین محرومیت خودش در هفته گذشته، گفت: با احترامی که برای کمیته انضباطی قائلم باید بگویم این کمیته یک طرفه تصمیم می گیرد و اجازه ای به مربیان و بازیکنان برای دفاع از خودشان نمی دهد. آنها فقط به گزارش داور اکتفا می کنند. با این کار، هم حق ما و هم حق بازیکنان ضایع می شود. باید تدبیری اندیشیده شود که ما هم صحبتهایمان را داشته باشیم و از خودمان دفاع کنیم؛ بعد تصمیم گیری شود. متاسفانه این کار صورت نمی گیرد.

وی افزود: بیایند فیلم بازی ما را نگاه کنند. نظارت آنچنانی روی داوران نداریم. این نیم فصل هم نشان داد که چه بلاهایی سر سایپا آمد. در همه جای دنیا، هم بازیکن و هم مربی اعتراض می کند ولی تا زمانی که بی احترامی نکنند، این محرومیتها و جریمه ها اعمال نمی شود. من شوکه شدم و از حق خودم نمی گذرم. روز گذشته ۱۰ میلیون تومان من و ۸ میلیون تومان غلامپور را جریمه کرده اند. من مانده ام؛ چطور ما را جریمه می کنند؟ فقط از کمیته انضباطی یک سئوال دارم. آقایان کمیته انضباطی، شما اینقدر به نفع ما رای داده اید؛ آیا توانسته اید یک ریال از باشگاه ها بگیرید و به ما بدهید؟ رای هایی را که خودتان درباره باشگاه ها داده اید، توانسته اید اجرا کنید؟ فقط بلد هستید از ما پول بگیرید و شکایتمان را ثبت کنید؟ آیا توانسته اید حداقل پولی که به شما داده ایم را از باشگاه ها بگیرید و به ما بدهید؟ این هم مدل جدیدش است.

سرمربی سایپا در خصوص گروه تیم ملی در جام جهانی هم تصریح کرد: تیم ملی ما در گروه سختی قرار گرفته است. این گروه، سخت ترین گروه جام جهانی است. قهرمان اروپا، قهرمان چند دوره قبل جام جهانی و بهترین تیم آفریقا با ما همگروه شده اند ولی بازیکنان ما هم خوب کار کرده اند و می توانند برابر این تیم ها عملکرد خوبی داشته باشند.