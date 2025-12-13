  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۱

چه کسانی در فصل جدید حسینیه معلی، داور هستند؟؛ زمان پخش اعیاد شعبانیه

فصل هشتم برنامه حسینیه معلی بناست در اعیاد شعبانیه با ترکیب جدیدی از مداحان به عنوان کارشناس و داور روی آنتن شبکه سوم سیما برود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «حسینیه معلی» هرساله در دو رویکرد عزا و شادی تهیه شده و روی آنتن شبکه سوم سیما می‌رود. این برنامه در ایام ماه محرم و صفر با رویکرد عزا و در ایام اعیاد شعبانیه با رویکرد جشن و شادی تهیه و تولید می‌شود.

فصل هشتم برنامه حسینیه معلی بناست در اعیاد شعبانیه با حضور حجت‌الاسلام بی‌آزار تهرانی، حاج سعید حدادیان، حاج مهدی سلحشور، حاج سیدرضا نریمانی و علی‌اکبر حائری به عنوان کارشناس و داور روی آنتن شبکه سوم سیما برود.

در فصول گذشته حجج اسلام شهاب مرادی، مصطفی کرمی و سیدحسین آقامیری، حاج سیدمجید بنی‌فاطمه، حاج مهدی رسولی، حاج سعید حدادیان، حاج احمد واعظی، حاج مهدی سلحشور، حاج محمد صمیمی، حاج عبدالرضا هلالی، حاج میثم مطیعی، کربلایی نریمان پناهی، نزار قطری، حیدر البیاتی به عنوان کارشناس و داور حضور داشتند.

کد خبر 6687149
سیده فاطمه سادات کیایی

    • امیر IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      15 3
      پاسخ
      دنبال داور کارآفرین اقتصادی باشید
    • US ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      3 5
      پاسخ
      داور خوب همراه با کار شاخص خیلی مهم است نوجوانان نیاز زیادی به کارهای فرهنگی و انگیزشی دارند .حتی بزرگترها هم بسیار روحیه و الگوی تربیتی برای فرزندانشان می گیرند انشاءالله در پناه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام پیروز و سلامت باشید
    • IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      11 0
      پاسخ
      دیگه اینهارو اوردین بابا سید مجید ومطیعی بیارین
    • سیدرامتین خیابانی مقدم با افتخار حافظ قرآن ، IR ۰۷:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      3 1
      پاسخ
      لطفا سید مجید بنی فاطمه و مهدی رسولی واگه شد محمود کریمی وزارت قطری بیاری و میثم مطیعی باور کنین اینارو بیارین هیچکس نگاه نمی کنه
    • ف.خ IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      5 1
      پاسخ
      ای بابا بازم حدادیان و سلحشور چرا این دو تا رو عوض نمیکنین؟
    • سید IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      5 0
      پاسخ
      بجای حدادیان هرکسی شد بیارید خیلی بهتره
    • بانوی ایران IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      سلام خداقوت . ضمن قدردانی از همه عزیزان نقش آفرین در تهیه و تولید این برنامه فاخر لطفا در صورت امکان از آقایان مهدی رسولی و میثم مطیعی و سید مجید بنی فاطمه بیشتر استفاده شود
    • علی پور ناصری IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      عشق است حاج مهدی رسولی
    • IR ۰۶:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 0
      پاسخ
      سلام سیب سرخی هم بود...
    • محدثه IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      پس حاج مهدی چی!؟ بازم شد مثل فصل قبل که ایشون نیست از موقعی ک حاج مهدی نیست،من اصن برنامه تون رو نگاه نمیکنم اینا بلد نیستن حرفای درست حسابی برا ما نوجونا بزنن،حاج مهدی خوب بود

