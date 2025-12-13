چه کسانی در فصل جدید حسینیه معلی، داور هستند؟؛ زمان پخش اعیاد شعبانیه

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «حسینیه معلی» هرساله در دو رویکرد عزا و شادی تهیه شده و روی آنتن شبکه سوم سیما می‌رود. این برنامه در ایام ماه محرم و صفر با رویکرد عزا و در ایام اعیاد شعبانیه با رویکرد جشن و شادی تهیه و تولید می‌شود.

فصل هشتم برنامه حسینیه معلی بناست در اعیاد شعبانیه با حضور حجت‌الاسلام بی‌آزار تهرانی، حاج سعید حدادیان، حاج مهدی سلحشور، حاج سیدرضا نریمانی و علی‌اکبر حائری به عنوان کارشناس و داور روی آنتن شبکه سوم سیما برود.

در فصول گذشته حجج اسلام شهاب مرادی، مصطفی کرمی و سیدحسین آقامیری، حاج سیدمجید بنی‌فاطمه، حاج مهدی رسولی، حاج سعید حدادیان، حاج احمد واعظی، حاج مهدی سلحشور، حاج محمد صمیمی، حاج عبدالرضا هلالی، حاج میثم مطیعی، کربلایی نریمان پناهی، نزار قطری، حیدر البیاتی به عنوان کارشناس و داور حضور داشتند.