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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۵

موافقت شورای ساخت با چهار فیلمنامه

موافقت شورای ساخت با چهار فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت با چهار فیلمنامه در جلسه ۱۲ آذر موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، فیلمنامه های «بی وزنی» به تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته، کارگردانی و نویسندگی مهدی فردقادری با موضوع اجتماعی، «ماموریت غیر ممکن» به تهیه‌کنندگی محمود فلاح، کارگردانی یعقوب غفاری و نویسندگی اباریس تنظیفی با موضوع کمدی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

همچنین فیلمنامه های «زندانی ها» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی مسعود ده نمکی با موضوع اجتماعی و «تیفوسی» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفا، کارگردانی حسین دارابی و نویسندگی احسان ثقفی با موضوع اجتماعی نیز مجوز ساخت دریافت کردند.

کد مطلب 4163038
زهرا منصوری

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