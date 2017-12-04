موافقت شورای ساخت با چهار فیلمنامه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، فیلمنامه های «بی وزنی» به تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته، کارگردانی و نویسندگی مهدی فردقادری با موضوع اجتماعی، «ماموریت غیر ممکن» به تهیه‌کنندگی محمود فلاح، کارگردانی یعقوب غفاری و نویسندگی اباریس تنظیفی با موضوع کمدی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

همچنین فیلمنامه های «زندانی ها» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی مسعود ده نمکی با موضوع اجتماعی و «تیفوسی» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفا، کارگردانی حسین دارابی و نویسندگی احسان ثقفی با موضوع اجتماعی نیز مجوز ساخت دریافت کردند.