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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۴

قاسمی در واکنش به اظهارات کوشنر:

تلاش های ایران نبود، خیابان های آمریکا شاهد اقدامات تروریستی بود

تلاش های ایران نبود، خیابان های آمریکا شاهد اقدامات تروریستی بود

سخنگوی وزارت خارجه گفت: اگر تلاشهای اخیر ایران در مقابله با تهدیدات تروریستی و افراط گرایی در منطقه و از جمله کشورهای عراق و سوریه نبود، خیابان های آمریکا هم اکنون شاهد اقدامات تروریستی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات اخیر «جرد کوشنر» مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در نشست مرکز سیاست خاورمیانه در مؤسسه بروکینگز و اتهامات واهی وی به کشورمان، این اتهامات را ناشی از سرخوردگی و ناراحتی مقامات آمریکایی دانست. 

وی اظهار داشت: اگر تلاش ها و فداکاری های اخیر جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدات تروریستی و افراط گرایی در منطقه و از جمله کشورهای عراق و سوریه نبود، خیابان های آمریکا هم اکنون شاهد ترور و اقدامات خشونت آمیز از سوی گروه های افراط گرا بود و بدین جهت جامعه جهانی باید قدردان فداکاری ها و سیاست های اصولی و عقلایی ایران در راستای مقابله با جریان های افراط گرا و تروریستی در منطقه باشد.

قاسمی افزود: انتساب جمهوری اسلامی ایران به تجاوزگری و افراط گرایی از سوی مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا، در واقع واکنش توأم با ناراحتی، سرخوردگی و افسردگی مقامات آمریکایی در قبال تلاش های ایران در مقابله با تروریسم بوده و آنان را متوسل به بهانه های واهی علیه جمهوری اسلامی ایران کرده و بدین ترتیب بقای خویش را در ایجاد فضای تنش آلود علیه جمهوری اسلامی در منطقه می پندارند. 

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: این اتهامات واهی در حالی صورت می گیرد که ایران بهترین روابط را با همسایگان خود در منطقه دارد.

کد مطلب 4163222
محمد مهدی ملکی

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