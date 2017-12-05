تشریح خدمات طب رزم قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء

سرهنگ محمدکریم هروی معاون طب رزم قرارگاه پدافند هوایی خاتم انبیای ارتش، در حاشیه رزمایش بزرگ امداد و درمان ارتش(طرح مردم یاری محمد رسول الله) در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خدماتی که در رزمایش امدادی به مردم ارائه می‌شود اظهار کرد: یک تیم ۵۵ نفری شمال، ۱۶ نفر از بهترین متخصصین و پرسنل پرستاری بهداشت و روان قرارگاه پدافند هوایی خاتم انبیای ارتش همراه با تجهیزات کامل در روستای «سلم آباد» واقع در پنج کیلومتری شهر سربیشه از روز ۱۲ آذر مستقر شده اند.

وی ادامه داد: این منطقه، جمعیتی بالغ بر ۲۰ هزار نفر دارد که در این رزمایش تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی قرار می گیرند.

معاون طب رزم قرارگاه پدافند هوایی خاتم انبیای ارتش گفت: اکیپی کامل شامل کانکس جراحی سیار و تجهیزات اتاق عمل که قادر است کلیه عمل های جراحی در آن انجام شود، همزمان با این ویزیت مراجعه کنندگان توسط متخصصان داخلی، جراحی مغز و اعصاب، متخصصین قلب و ارتوپدی، بیماری های عفونی و اطفال انجام و داروهای مورد نیاز آن ها در اختیارشان قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه همه خدمات کاملا رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد افزود: با هماهنگی بیمارستان ۳۲ تخته خوابی سربیشه، بیمارانی که درمان آن ها نیاز به پیگیری دارد، خدمات توسط این بیمارستان به آن ها ارائه می شود.

هروی خاطر نشان کرد: علاوه بر اتاق عمل و کلینیک دندان پزشکی سیار، چهار بیمارستان صحرایی دیگر وجود دارند که به صورت مجزا به مراجعه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می دهند؛ همچین واکسن کزاز و دیفتری به مراجعه کنندگان تزریق می‌شود.

وی در پایان گفت: در روز اول رزمایش مجموعا ۸۹۲ نفر خدمات پزشکی دریافت کردند که شامل مجموعا ۶۰۵ نفر ویزیت تخصصی شامل ویزیت تخصصی داخلی ۲۳۹ نفر، اطفال ۹۰، چشم۱۱۰، جراح مغز و اعصاب ۵۱، قلب ۲۸، عفونی ۱۷، پوست۱۶، عمومی ۵۴ نفر، مجموعا ۲۵۹ نفر پذیرش دندان پزشکی شدند که برای ۵۰ نفر کار درمانی شامل ترمیم و عصب کشی و کشیدن انجام شده است. همچنین۲۸ نفر بچه های ۴ تا ۶ساله تحت معاینه اسکرین آمبلیوپی قرار گرفتند.