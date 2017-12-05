مجروحان حادثه ماکو تحت مداواهستند/اعزام هیات ایرانی به ترکیه

علیرضا رادفر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در پی حادثه تیراندازی که عصر روز گذشته در شمال منطقه مرزی ماکو رخ داد منجر به زخمی شدن چهارتن شد افزود: به دلیل نزدیکی محل حادثه به پاسگاه مرزی ترکیه این افراد به بیمارستانهای ایغدیر و قارص ترکیه منتقل شدند.

وی ادامه داد: متاسفانه یکی از نیروهای مرزبانی استان به دلیل شدت جراحات حین انتقال به بیمارستان به شهادت رسید وسه مجروح این حادثه نیز در حال حاضر تحت مداوا در بیمارستانهای کشور ترکیه هستند.

رادفر با بیان اینکه از لحظه اعزام مجروحان به بیمارستان ترکیه به صورت مستمر وضعیت آنها پیگیری می شود عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت هر سه مجروح مناسب است.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار آذربایجان غربی از اعزام یک هیات استانی به ترکیه جهت پیگیری آخرین وضعیت مصدومان خبر داد و گفت: امروز سه شنبه این هیات از استان به استانهای مرزی ایغدیر و قارص ترکیه اعزام شد تا نزدیک وضعیت مجروحان را بررسی کنند.

رافر اضافه کرد: در صورت مناسب بودن حال مجروحان و با نظر پزشکان متخصص و در صورت امکان مجروحان به استان منتقل و مداوای آنها ادامه خواهد داشت ولی اگر بر اساس نظر پزشکان وضعیت مجروحان به گونه ای بود که شرایط اعزام مهیا نبود منتظر می مانیم تا حال مجروحان بهبود یابد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی همچنین از انتقال پیکر شهید این حادثه نیز به کشور خبر داد و افزود: این هیات اعزامی امروز به استانهای مرزی ترکیه ضمن پیگیری وضعیت مصدومان پیکر شهید این حادثه را نیز به داخل کشور منتقل خواهند کرد.

رادفر با بیان اینکه این حادثه هم اکنون در دست بررسی است گفت: قبل از بررسی دقیق این حادثه نمی توان در خصوص آن اظهار نظر قطعی کرد.

ساعت ۱۶:۳۰عصر روز دوشنبه در نوار مرزی ایران و ترکیه ۴ تن از نیروهای مرزبانی و امور آب که برای بررسی حوزه های آبریز بین میله های مرزی ایران و ترکیه در محل بودند، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمی شدند.

یکی از مجروحان این حادثه بر اثر شدت جراحات در بیمارستان قارص ترکیه به شهادت رسید.