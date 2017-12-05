ایران از ثبت جهانی میراث ناملموس در سال ۲۰۱۸ جا ماند

به گزارش خبرنگار مهر، ایران می بایست پرونده های مورد نظر خود را برای ثبت در فهرست جهانی میراث ناملموس سال ۲۰۱۸ یونسکو در ماه مارچ سال ۲۰۱۷ تهیه می کرد و به کمیته مورد نظر در این سازمان ارائه می داد. اما این اتفاق نیفتاد و سازمان میراث فرهنگی هیچ پرونده ای برای بررسی به یونسکو نفرستاده است. این درحالی است که ایران با سایر کشورها موضوعات مشترک زیادی داشت و می توانست در حوزه میراث ناملموس پرونده چند ملیتی تهیه کند.

پرونده های چند ملیتی محدودیتی برای درج در فهرست جهانی ندارند و ایران می توانست درباره فرهنگ های مشترک بین دو یا چند کشور پرونده ای تهیه کند اما در حوزه پرونده های ملی تنها می تواند هر یک سال و نیم یک پرونده را وارد فهرست جهانی کند که چون امسال پرونده چوگان به صورت ملی ثبت می شود، امکان ثبت پرونده ملی برای سال ۲۰۱۸ وجود ندارد.

در فهرست میراث جهانی ناملموس یونسکو برای سال ۲۰۱۸ آذربایجان ، قزاقستان و ترکیه پرونده Dede Qorqud را ثبت می کنند.

اکنون مسئولان معاونت میراث فرهنگی و دفتر ثبت آثار فرهنگی و تاریخی سازمان میراث فرهنگی در اجلاس میراث جهانی میراث ناملموس ۲۰۱۷ که در کره جنوبی برگزار می شود، حضور دارند تا از پرونده های چوگان که به صورت پرونده ملی ارائه شد و کمانچه که به صورت پرونده چند ملیتی با جمهوری آذربایجان تهیه شده برای ثبت جهانی دفاع کنند. آنها تا ماه مارچ ۲۰۱۸ فرصت دارند تا پرونده میراث ناملموس ایران را برای ثبت در فهرست میراث جهانی سال ۲۰۱۹ ارائه کنند.