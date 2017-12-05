جزئیات خواسته نمایندگان برای اصلاح آزمون استخدامی نفت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی زاده شامگاه دوشنبه در پایان بازدید یک روزه مجمع نمایندگان خوزستان از شادگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در قانون برنامه ششم به توانمندی های استان ها و لزوم فراهم کردن فضای رقابت سالم استان ها در بحث پیشرفت و توسعه اشاره کردیم؛ رقابت در جذب سرمایه گذاری دولت را مؤظف کردیم تا این تلاش در استان ها شکل بگیرد.

وی افزود: همچنین استفاده از نیروهای بومی نیز که باید در اولویت قرار بگیرد را نیز در برنامه ششم مصوب کردیم؛ هر منطقه ای می تواند بر اساس توانمندی خود و تلاش های انجام شده در زمینه جذب سرمایه گذار اقدام و استفاده از نیروهای بومی را نیز در اولویت قرار دهد.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان تصریح کرد: یکی از طرح های بزرگ اقتصادی خوزستان طرح ۵۵۰ هزار هکتاری است که فاز اول آن به سرانجام رسیده و با مصوبات خوبی که در استان داشتیم چه در قالب استفاده از نیروهای فنی ـ مهندسی، کارگری، پیمانکاران، کارگاه و تولیدکنندگان ماشین آلات موردنیاز طرح عموما از توانمندی های بومی استفاده شد.

پاپی ادامه داد: اولویت مطلق برای اجرایی شدن طرح ۵۵۰ هزار هکتاری را به خوزستان داده ایم ولی اگر جایی نتوانستیم آن خدمات و یا کالای مورد نیاز را در استان تأمین کنیم، نهایتا از خارج از استان آن هم به صورت خیلی محدود وارد می شود.

وی بیان کرد: اخیرا متوجه شدیم که دستگاه های اجرایی ملی بنا بر اصل شفاف سازی و رقابت یکسان، بحث ثبت پیمانکاران و افراد توانمند در اجرای پروژه ها به صورت ملی به ثبت می رسد یعنی پیمانکاران بومی خوزستان باید در یک سامانه ای ثبت نام کنند که دیگر استان ها هم می توانند ورود کنند.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان اضافه کرد: نسبت به این موضوع اعتراض کرده و در جلسه اخیر شورای برنامه ریزی خوزستان نیز مطرح و قرار شد تا با پیگیری های مختلف و اخذ مجوز از دولت پروژه های استان را به صورت محلی و منطقه ای برگزار کنیم که در واقع یک فرصتی برای نیروهای بومی استان به وجود بیاید.

پاپی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات آزمون استخدامی وزارت نفت مکاتباتی ابلاغ و جلساتی برگزار شده گفت: وزارت نفت قسمتی از مصوبات خود را اصلاح کرد؛ از جمله اینکه معدل اعمالی را یک نمره کاهش و رتبه کارشناسی ارشد را از ۲۰۰ به ۲۵۰ افزایش داد و رتبه کارشناسی ارشد را از چهار هزار به ۶ هزار افزایش داد.

وی در پایان با اشاره به تمدید زمان ثبت نام آزمون تا ۱۷ آذر ماه گفت: یک سری رشته های مربوط به نفت که مربوط به خوزستان هست مثل زمین شناسی و اکتشافات که متأسفانه درنظر نگرفتند؛ همچنین دانشگاه شهید چمران اهواز را به عنوان دانشگاه مادر خوزستان در اولویت قرار بدهد که در زمینه مصاحبه حتما فارغ التحصیلان دانشگاه های خوزستان در اولویت باشند.

