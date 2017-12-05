پیگیر مشکلات دانشکده نفت آبادان از طریق کمیسیون اجتماعی هستیم 

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل مختار پیش از ظهر امروز در جمع دانشجویان دانشکده شهید تندگویان نفت آبادان در محل آمفی تئاتر این دانشکده با بیان اینکه امروز گرد هم جمع شده ایم تا راهی برای حل مشکلات موجود این دانشکده بیابیم، افزود: دانشکده نفت، دانشگاهی با پیشینه تاریخی است و حفظ آن به عنوان یک سرمایه علمی و اجتماعی بایستی به طور جدی دنبال و به انجام رسد.

وی با بیان اینکه پیگیری مشکلات دانشجویان این دانشکده را در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار خواهیم داد، اظهار کرد: در این باره نیز نامه ای به رئیس کمیسیون اجتماعی می نویسم و مطالبات دانشجویان را مطرح خواهم کرد.

مختار تصریح کرد: به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس قول می دهم که پیگیری مطالبات دانشجویان را در اولویت کاری این کمیسیون قرار دهم و مطالبات به حق آنها را به شکل ویژه ای دنبال می کنم.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: سه نماینده آبادان به طور جدی موضوع را از هر طریقی دنبال می کنیم و از وزیر نفت نیز برای حضور در کمیسیون اجتماعی و پیگیری مسائل دعوت می کنیم.

مختار با بیان اینکه می توان تعهداتی را در سطح وزارت نفت در برخی موارد ایجاد کرد، افزود: البته یک سری وظایف نیز بر عهده دانشجویان است که انتظار می رود به نحو مطلوبی انجام شود ازآنجائی که ما نمایندگان پیگیری مسائل و مطالبات به حق شما از طریق قانونی هستیم؛ بنابراین از دانشجویان می خواهیم تا به سر کلاسهای خود بازگردند، ما سه نماینده در کنار نمایندگانی که خود دانشجویان به ما معرفی می کنند و ارتباط گیری با آنها مسائل را به شکل مستمر و جدی دنبال می کنیم.

وی اظهار کرد: امید می رود تا بیطرف معاون وزیر نفت نیز مشکلات را آن گونه که هست به گوش وزیر نفت برساند.

