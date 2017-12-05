به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی صادقی طاری متخصص چشم پزشکی و دبیر اجرایی کنگره چشم پزشکی در حاشیه بیست و هفتمین کنگره بین المللی چشم پزشکی گفت: در این کنگره سعی شده بیماری های شایع چشم بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. از این بیماری های شایع چشم می توان به بیماری آب مروارید اشاره کرد که به در بین سالمندان بیشتر دیده می‌شود.

وی افزود: اغلب مبتلایان به این عارضه بعد از جراحی دچار عوارض می شوند به همین دلیل ما درمان عوارض ناشی از بیماری آب مروارید را نیز مد نظر قرار دادیم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: شایع ترین بیماری های چشمی بعد از آب مروارید، مشکلات چشمی ناشی از دیابت و بیماری گلوکوم یا آب سیاه است که در این کنگره مورد بررسی قرار می گیرد.

همچنین افزود: دربیماری گلوکوم وقتی دید فرد از بین می رود، با درمان نیز برنمی گردد ولی در بیماری آب مروارید هر چقدر دید از بین برود، پس از جراحی به حالت اول برخواهد گشت.

این متخصص چشم اظهار کرد: بیماری آب سیاه ر اغلب موارد ناشی از ژنتیک خواهد بود بنابراین افرادی که سابقه خانوادگی این عارضه را دارند می‌بایست به طور مرتب به چشم پزشک مراجعه کنند. خوشبختانه بیماری آب سیاه به خوبی به دارو پاسخ می دهد و داروهای متعددی نیز برای درمان این بیماری تولید شده که درصورتی که موثر نباشند، بیمار تحت عمل جراحی قرار می گیرد.

صادقی ادامه داد: راه های مختلفی برای تشخیص بیماری آب سیاه وجود دارد اصلی ترین علامت این بیماری، افزایش فشار چشم است ولی داشتن این علامت به انتهایی به معنای ابتلا به بیماری آب سیاه نیست بلکه چشم پزشک باید سایر علائم را نیز مورد بررسی قرار دهد.

وی در آخر افزود: بیست و هفتمین کنگره چشم پزشکی ایران با حضور ۲۰ مهمان خارجی از کشورهای مختلف مانند آمریکا، انگلستان و بلژیک برگزار می شود.