رونمایی از کیف پول همراه پاسارگاد، در مشهد مقدس

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، این مراسم با حضور مدیران وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، مسئولان استانداری و شهرداری، اعضای شورای شهر، مقامات محلی و مدیران بانک‌پاسارگاد، در محل تالار شهرداری برگزار خواهد شد.

کیف پول همراه پاسارگاد مبتنی بر فناوری ارتباط نزدیک (NFC) روی تلفن‌همراه با نام تجاری «کیپاد» برای اولین بار در کشور، توسط بانک‌پاسارگاد، به‌منظور انجام پرداخت آسان، سریع و امن، طراحی و پیاده‌سازی شده‌است. این پروژه در شبکه حمل و نقل عمومی و فروشگاه‌های منتخب شهر مشهد مقدس مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

اهدای کتاب نفیس قرآن‌طباخ‌ به‌ استانداری بوشهر، توسط بانک‌پاسارگاد

از سوی دیگر، بانک‌پاسارگاد، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود و در ادامه‌ی طرح اهدای کتب نفیس به دانشگاه‌ها، مراکز علمی، نهادها، استادان و فرهیختگان، یک جلد کتاب نفیس قرآن طباخ هروی را به‌عنوان اثری ارزشمند و ماندگار، به استاندار بوشهر اهداء کرد.

به گزارش روابط‌ عمومی بانک‌پاسارگاد، این قرآن نفیس به خط عبدالله طباخ هروی، از شاگردان جعفر تبریزی (بایسنقری)، از قرآن‌های نفیس و کم‌نظیر گنجینه‌ی آستان قدس رضوی است که در سال ۱۰۴۰ هجری قمری وقف حرم حضرت امام‌رضا (ع) شده‌است. این کتاب در سال ۱۳۹۴ با حمایت بانک‌پاسارگاد چاپ و رونمایی شد.

عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر در مراسم اهدای این کتاب، ضمن تقدیر از بانک‌پاسارگاد به‌عنوان بانک حامی فرهنگ و هنر، ایفای مسئولیت‌های اجتماعی از سوی این بانک را ارزشمند خواند و خواستار تداوم اینگونه حمایت‌ها شد.

گفتنی است «مصحف شریف خراسان»، در قرن نهم هجری قمری، توسط «عبدالله طباخ هروی» کتابت شده‌ و در آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود. این مصحف شریف، در قطع رحلی سلطانی، ۳۳*۴۷ سانتی‌متر مربع، به جهت نوع تذهیب، خوشنویسی و کتابت بی‌نظیر و از بدایع روزگار است؛ در این کتاب چند نوع هنر با هم آمیخته‌ شده که زیبایی و ماندگاری آن را چندین برابر کرده‌است. از این هنرمند بزرگ قرن نهم هجری به‌جز کتابت قرآن کریم، آثار چندانی باقی نمانده‌است.

اهدای این اثر ارزشمند، به‌منظور بهره‌مندی خطاطان، هنرمندان و دانشجویان، به برخی از نهادها و مراکز فرهنگی به‌ویژه دانشکده‌های علوم و ادبیات انسانی دانشگاه‌ها ادامه خواهد داشت.