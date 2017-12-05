ثبت تصاویر خرس قهوه ای در شفت/دامداران دام های خود را رها نکنند

رضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر به گزارشات دریافتی از سوی دامداران منطقه خرمکش شهرستان شفت مبنی برحمله وحوش به دام های اهلی و تلفات یک راس گاو در این منطقه اشاره و اظهار کرد: بعداز دریافت این گزارشات کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شفت با حضور در منطقه و بررسی مسیرهای گذار و آثار ردپای حیات وحش، نسبت به نصب دوربین تله ای (camera trape) در منطقه حفاظت شده گشت رودخان و سیاهمزگی اقدام کردند.

وی افزود: بعد از گذشته ۱۰ روز از نصب دوربین و جمع آوری و بازبینی دوربین ها، تصاویر و فیلم یک قلاده خرس قهوه ای، چهار قلاده شغال و یک رأس گراز وحشی به ثبت رسیده بود.

رئیس حفاظت از محیط زیست شفت با بیان ثبت فعالیت های شبانه خرس قهوه ای با نام علمی « ursus arctus » و اینکه این حیوان یکی از بزرگترین گوشتخواران ایران است، گفت: وزن این حیوان حدود ۵۰۰ کیلوگرم است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه خرس ها از غذاهای مختلف گیاهی و حیوانی تغذیه می کنند و خرس قهوه ای یکی از گونه های شاخص جنگل های هیرکانی است، تصریح کرد: با توجه به ثبت تصویر و فیلم خرس قهوه ای با تشکیل پرونده برای خسارت دیدگان ناشی از حمله پرونده را به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شد.

زمانی تأکید کرد: خرس قهوه ای جز گونه های حمایت شده کشور بوده و شکار آن ممنوع است و جریمه شکار هر قلاده خرس پانصد میلیون ریال است.

وی از دامداران شهرستان شفت خواست تا دام های خود را در هنگام شب به نزدیکی روستا و دامداری های خود انتقال و از رها کردن بدون چوپان در مناطق جنگلی خودداری کنند.