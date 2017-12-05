کارگاه آموزش تخصصی حصیربافی در هرمزگان برگزار می شود

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هرمزگان، محسن ضیایی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان هرمزگان با اعلام این خبر افزود: «کارگاه بین‌المللی حصیربافی با همکاری شورای جهانی صنایع‌دستی به مدت پنج روز به همت این اداره‌کل و با همکاری منطقه آزاد قشم برگزار می‌شود.»

او با بیان اینکه این کارگاه آموزشی با حضور هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی هرمزگان برگزار می‌شود افزود: «در این کارگاه هنرمندان و صنعتگران با شیوه نوین و اشکال جدید حصیر بافی توسط استاد بین‌المللی از کشور چین آشنا می‌شوند.»

ضیایی افزود: «برگزاری این کارگاه آموزشی در راستای توانمندسازی و ارتقای هنر اصیل حصیربافی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رشته‌های صنایع‌دستی جنوب کشور و استان هرمزگان برگزار می‌شود. در این کارگاه آموزشی سعی بر این است که تنوع در طراحی و شکل به هنرمندان این رشته آموزش داده شود.»

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان هرمزگان با بیان اینکه حصیربافی یکی از مهم‌ترین رشته‌های صنایع‌دستی استان هرمزگان است، افزود: «بیش از ۱۵۰۰ صنعتگر در این رشته مشغول به فعالیت هستند که عمده صنعتگران این رشته در شهرستان های میناب و بشاگرد هستند.»

کارگاه آموزش تخصصی بین‌المللی حصیربافی ۱۶ لغایت ۲۰ آذر در جزیره قشم برگزار می‌شود.