به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی واردات چین (CIIE ۲۰۲۶) از ۱۴ تا ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در مرکز نمایشگاهی شانگهای چین برگزار می‌شود.

پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه با رویکرد «پیوند اصالت و نوآوری» و با تأکید بر تلفیق هویت فرهنگی و تمدنی کشور با ظرفیت‌های نوآورانه و فناورانه ایران معاصر طراحی و معرفی شده است. محصولات دانش‌بنیان و فناورانه، صنایع دستی و صنایع هنری فاخر ایرانی، بخش‌های مختلف این پاویون را تشکیل می‌دهند که جلوه‌ای از هنر، اصالت، خلاقیت و توانمندی‌های تولیدی و صادراتی کشور را به نمایش می‌گذارند.

بخشی از پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه به پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص پیدا کرده است. در پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان که با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برپا شده است، تازه‌ترین دستاوردها و توانمندی صادراتی ۹ شرکت در حوزه‌های مختلف در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

شرکت «تکوین دانا گستر» به عنوان نخستین تولیدکننده موتور جراحی در کشور، با تمرکز بر توسعه تجهیزات پیشرفته دندانپزشکی، جراحی و ایمپلنت در این رویداد حضور دارد و در کنار آن، «آنیک فناوری آنیل» به عنوان نخستین سازنده دستگاه‌های هوشمند تصفیه و ضدعفونی‌کننده هوا با فناوری‌های نوین، آخرین دستاوردهای خود را عرضه کرده است.

همچنین شرکت «پیمان خطوط شرق» که از سال ۱۳۸۵ در عرصه بومی‌سازی فناوری‌های اتوماسیون و کنترل پیشگام بوده، با معرفی ماژول‌های پیشرفته پایانه راه‌دور (RTU) جهت مانیتورینگ پست‌های برق فشارقوی به عنوان نخستین دانش‌بنیان طراح این حوزه نقش‌آفرینی می‌کند.

در حوزه تجهیزات پیشرفته پزشکی و سلامت، شرکت تجهیزسازان امید سبز با تکیه بر توان متخصصان داخلی، دستگاه‌های تخصصی ثبت سیگنال‌های حیاتی نظیر EEG، EMG، ECG و هولتر قلبی را مبتنی بر تحقیق و توسعه بومی به نمایش گذاشته است و شرکت «آتورینا فن گستر کارمانیا» نیز با پمپ‌های تزریق قابل حمل خود در این عرصه حضور دارد. صنعت استراتژیک نفت و گاز کشور نیز نمایندگان قدرتمندی در این نمایشگاه دارد؛ به طوری که شرکت «مدیریت پروژه‌های صنعتی ابدال (مپصا)» با بیش از دو دهه تجربه در ارائه خدمات بالادستی، پایین‌دستی، حفاری و بازرسی به همراه محصولات دانش‌بنیان، و شرکت «نیروبخش وطن» به عنوان مجموعه‌ای پیشران در تولید تجهیزات ثابت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، به تبادل فناوری و توسعه بازار پرداخته‌اند.

بخش دیگری از این دستاوردها به حوزه‌های های‌تک زیست‌فناوری و کشاورزی تعلق دارد. شرکت «نوآوران زیست گستر ارگ» با تمرکز بر فرآورده‌های بیوتکنولوژی و تولید رزین‌های کروماتوگرافی به منظور فرآیند تخلیص داروهای بیولوژیک، آخرین دستاوردهای پژوهشی خود را ارائه کرده است. در نهایت، شرکت «رادین دام فرتاک» مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، به عنوان یکی از مراجع معتبر زیست‌فناوری در حوزه‌های کشاورزی، دامپزشکی و صنایع غذایی، توانمندی‌های برجسته خود را در زمینه فناوری‌های تولیدمثل و اصلاح نژاد دام در معرض دید مخاطبان بین‌المللی قرار داده است.