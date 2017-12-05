تیزر «فهرست مقدس» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه اصلی تیزر فیلم سینمایی «فهرست مقدس» به کارگردانی محمدامین همدانی که محصولی از سازمان اوج کودک و نوجوان است، رونمایی شد.

این فیلم از چهارشنبه ۱۵ آذر ماه در سینماهای تهران و شهرستان ها اکران می شود.

