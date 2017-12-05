تیزر «فهرست مقدس» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه اصلی تیزر فیلم سینمایی «فهرست مقدس» به کارگردانی محمدامین همدانی که محصولی از سازمان اوج کودک و نوجوان است، رونمایی شد.
این فیلم از چهارشنبه ۱۵ آذر ماه در سینماهای تهران و شهرستان ها اکران می شود.
تیزر فیلم «فهرست مقدس» به کارگردانی محمدامین همدانی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه اصلی تیزر فیلم سینمایی «فهرست مقدس» به کارگردانی محمدامین همدانی که محصولی از سازمان اوج کودک و نوجوان است، رونمایی شد.
این فیلم از چهارشنبه ۱۵ آذر ماه در سینماهای تهران و شهرستان ها اکران می شود.
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