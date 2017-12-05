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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۰

تیزر «فهرست مقدس» رونمایی شد

تیزر «فهرست مقدس» رونمایی شد

تیزر فیلم «فهرست مقدس» به کارگردانی محمدامین همدانی رونمایی شد.

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 به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه اصلی تیزر فیلم سینمایی «فهرست مقدس» به کارگردانی محمدامین همدانی که محصولی از سازمان اوج کودک و نوجوان است، رونمایی شد.

این فیلم از چهارشنبه ۱۵ آذر ماه در سینماهای تهران و شهرستان ها اکران می شود.
 

کد مطلب 4164179
عطیه موذن

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