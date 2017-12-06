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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۴

کارگاه مشارکتی حفاظت از حیات وحش در دشتستان برگزار شد

کارگاه مشارکتی حفاظت از حیات وحش در دشتستان برگزار شد

بوشهر -کارگاه یک روزه هم اندیشی حفاظت مشارکتی از حیات وحش با حضور انجمن‌های غیردولتی محیط زیست و جوامع محلی در شهر کلمه شهرستان دشتستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، کارگاه یک روزه هم اندیشی حفاظت مشارکتی از حیات وحش با تدریس طاهر قدیریان تسهیلگر در حوزه حفاظت مشارکتی برگزار شد.

حسین دلشب مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: پروژه حفاظت مشارکتی از پلنگ ایرانی در منطقه تنگ ارم دشتستان با همکاری جوامع محلی از دو سال پیش اجرا شد و با حمایت انجمن‌های غیردولتی محیط زیست منطقه بوشکان و کلمه دشتستان همراه شد. پروژه‌ای که با مشارکت مردم محلی و با هم‌اندیشی انجمن‌های غیردولتی امکان پذیر شد. لازم بوده و هست که کارگاه هایی از این دست در منطقه برگزار شود.

صادق پورسالم رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان بیان کرد: تلاش‌های گسترده‌ای که از دو سال پیش درباره ایجاد زمینه های مشارکت و همکاری انجمنهای غیردولتی محیط زیست در حفاظت از حیات وحش منطقه تنگ باهوش و کوه سیاه دشتستان صورت پذیرفته بود، به نحوی بسیار موفقیت آمیزی توانست بسترهای مشارکت جوامع محلی را در این طرح مهیا سازد لذا این کارگاه می توانست به خوبی آموزشهایی را به همراه داشته باشد که در آن با فرآیند حفاظت مشارکتی بیشتر آشنا شویم.

طاهر قدیریان مدرس این کارگاه نیز در گفت‌وگوی خلاقی که با اعضای انجمن‌های غیردولتی محیط زیست استان بوشهر برقرار کرد به نکات بسیار مهمی اشاره کرد.

در حاشیه این کارگاه نیز علاوه بر حضور همه شرکت کنندگان در پاسگاه محیط بانی شهید محمدی کلمه، به بازدید از منطقه شکار ممنوع تنگ باهوش نیز پرداخته شد.

کد مطلب 4164670

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