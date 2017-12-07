انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی، توهین به مقدسات اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ نعیم قاسم،معاون دبیرکل حزب الله لبنان، عصر روز پنجشنبه ١٦ آذرماه با آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، آیت الله هاشمی شاهرودی، حزب الله را مایه عزت و آبروی اسلام دانستند که به برکت خون های پاک شهدا و مجاهدت های خالصانه و رهبری حکیمانه خود ، توانسته است به پیروزی های بی نظیر در مبارزه با صهیونیست های غاصب و غلبه بر تکفیری های جنایتکار دست پیدا کند.

رئیس تشخیص مصلحت نظام مجاهدت و مقاومت را تنها راه نجات امت اسلامی دانستند و ضمن محکوم کردن اقدامات و اظهارات رئیس جمهور آمریکا، انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به قدس اشغالی را توطئه ای جدید برای پایمال کردن حقوق مردم فلسطین و توهین به مقدسات اسلامی توصیف کردند و خواستار ایستادگی ملت ها و همکاری دولت های مسلمان در برابر این اقدام خطرناک شدند.

آیت الله هاشمی شاهرودی نظام، پیروزی های اخیر جبهه مقاومت در عراق و سوریه و نابودی داعش را نتیجه ایمان به خدا و تکیه بر توانایی های درونی ملت ها و همکاری میان کشورهای منطقه دانستند و با ضروری دانستن وحدت میان مذاهب اسلامی و هماهنگی میان نخبگان و علمای مسلمان، بر آمادگی جمهوری اسلامی در دفاع از آرمان ها و مقدسات اسلامی و ملت های مظلوم منطقه تأکید کردند.

در خاتمه این دیدار، آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای موفقیت جبهه مقاومت و نیروهای مبارز حزب الله لبنان دعا کردند.

در ابتدای این دیدار، حجت الاسلام شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب الله لبنان ضمن ارائه گزارشی از آخرین اوضاع سیاسی لبنان، به دخالت های کشورهای منطقه در برهم زدن آرامش وثبات سیاسی در لبنان با هدف فشار بر نیروهای مقاومت و حزب الله اشاره کرد و این دخالت ها را ناشی از ناکامی نقشه های دشمنان مقاومت در سوریه و عراق دانستند.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان، توطئه آمریکا در تأسیس و تقویت داعش را تلاش برای تجزیه کشورهای اسلامی و تضعیف امت اسلام توصیف کردند و پیروزی بر داعش را دارای ارزش فکری و فرهنگی بالایی دانستند که به از میان رفتن اندیشه های تکفیری خواهد انجامید.

شیخ نعیم قاسم، همچنین اقدام اخیر آمریکا را باعث بر ملاشدن چهره مزورانه سیاست های این کشور برشمردند که خط بطلانی بر همه تلاش های سازشکارانه و مقدمه ای برای قیام و انتفاضه جدید در سرزمین های اشغالی و نیز افزایش پیروزی های نیروهای مقاومت،هوشیاری ملت های مسلمان و نابودی رژیم صهیونیستی خواهد بود.