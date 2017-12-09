پیروزی بایرن مونیخ در خانه فرانکفورت/ دورتموند در خانه شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ در یکی از دیدارهای همزمان روز شنبه در خانه فرانکفورت به میدان رفت و این تیم را با حساب یک بر صفر شکست داد.

آرتورو ویدال در دقیقه ۲۰ گل تیم بایرن را به ثمر رساند. این برد جمع امتیازات بایرن را به عدد ۳۵ رساند و جایگاه این تیم را در صدر جدول مستحکم تر کرد.

در یکی دیگر از بازی ها تیم دورتموند در خانه به وردربرمن باخت تا پیتر بوش شرایط سختی را برای ادامه سرمربیگری این تیم پیدا کند.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به این ترتیب است:

* هامبورگ صفر - وولفسبورگ صفر

* دورتموند یک - وردربرمن ۲

* لایپزیگ ۲ - ماینتس ۲

* فرانکفورت صفر - بایرن مونیخ یک