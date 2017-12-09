ابوالفضل حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه آمریکا فریب صهیونیسم را می‌خورد اما درنهایت نابودی اسرائیل را با این اقدامات خود در جهان و منطقه رقم خواهد زد، تأکید کرد: آمریکا باید بداند که هر اقدامی در قبال قدس با موضع‌گیری جهان اسلام مواجه خواهد شد چراکه مردم فلسطین تنها نیستند و پیروزی متعلق به آن‌ها است.

وی بابیان اینکه به‌زودی قبله بزرگ مسلمانان از دست جنایتکاران آزاد خواهد شد، افزود: ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری به مردم کشورش قول‌هایی داده بود که آمریکایی‌ها پس از انتخاب وی، متوجه شدند شرایط بین‌المللی تغییر کرده است.

ائتلاف عربی به سرکردگی سعودی فروپاشیده است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه ائتلاف عربی به سرکردگی سعودی، فروپاشیده و این کشور تنها مانده است، تصریح کرد: امروز شاهد هستیم که صدام، بن علی، قذافی وحسنی مبارک، سخن حق را گوش نکردند و نابود شدند و از سویی مسعود بارزانی سخن مقاومت را برنتابید و به روزگاری غریب افتاد حتی تنها عامل نفوذی عربستان سعودی یعنی عبدالله صالح نیز امروز از بین رفت و اقدام ترامپ باعث شده است که وحدت جهان اسلام گسترش پیدا کند.

حسن بیگی افزود: کشورهای که سخن قرآن را گوش کردند امروز در اوج عزت هستند و حقیقتاً اقدام رئیس‌جمهور آمریکا نابودی اسرائیل را تسریع خواهد کرد لیکن ما معتقد هستیم امت محمدی (ص) و امت مسیح (ع) و پیروان ادیان وحدانی در کنار هم قرار خواهند گرفت.

وی با تأکید بر اینکه مبارزه با داعش یکی از شعارهای ترامپ بود درحالی‌که دنیا می‌دانست اوباما و کلینتون در تولد داعش نقش داشتند، افزود: جبهه مقاومت تمام طرح‌ها و نقشه‌های ترامپ را نقش بر آب کرد چراکه توانست به‌سرعت داعش را از بین ببرد اما نکته قابل‌تأمل در اینجا است که این پیروزی بر اساس وحدت بین کشورهای ایران، روسیه، عراق، ترکیه، سوریه، قطر، لبنان و یمن رخ داد که شکست بزرگ و غیرمنتظره‌ای را به آمریکا وارد ساخت.

شکست داعش مسیری برای آمریکا باقی نگذاشت

عضو خانه ملت همچنین گفت: شکست داعش موجب شد که مسیری دیگر برای آمریکا باقی نماند که از این طریق بتواند جایگاه و پایگاهی برای خود داشته باشد درنتیجه این کشور در سطح منطقه منزوی و به‌جای آن امت اسلام و مسیحیت حول محور مقاومت متحد شدند و نشان دادند که برای شعارهای ترامپ ارزشی قائل نیستند.

حسن بیگی بابیان اینکه ترامپ باعث شد انسجام بین‌المللی و وحدت امت اسلامی بیشتر و روزبه‌روز قوی‌تر شود، تأکید کرد: امروز آمریکا درصحنه بین‌المللی تنها است و رئیس‌جمهور آن کشور با اقدام نابخردانه خود موجب شد شیشه عمر اسرائیل ترک بخورد و صحنه‌ای جدید بعد از انتفاضه در منطقه ظهور پیدا کند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، «بر اساس آموخته‌های قرآنی و عمل به آیات حق بازهم رهبران کشورهای اسلامی را نصیحت می‌کنم که با طناب آمریکا درون چاه نروند و این کار آنان بازگشتی به همراه نخواهد داشت» لیکن از این پیام‌بر می‌آید که امروز رهبر جهان اسلام توصیه می‌کنند کشورهای اسلامی از خون‌ریزی جلوگیری کنند و در کنار امت مسلمان قرار بگیرند.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز شاهد نظرات دانشمندان و بزرگان جهان اسلام نسبت به آسایش و آرامش ملت‌های منطقه هستیم و سخن رهبر معظم انقلاب اسلامی تحقق پیداکرده است.