سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با توطئه ترامپ تشکیل جلسه دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراکسیون امید در بیانیه ای اقدام ترامپ در به رسمیت شناختن قدس شریف به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی را محکوم کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:



بسمه تعالی



بار دیگر اقدام سخیف سردمداران کاخ سفید در به رسمیت شناختن قدس شریف به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی نشان داد دشمنی های استکبار جهانی علیه مسلمانان جهان تا چه حد ریشه دار است. گرچه روشن است که با این اقدام در پی جبران شکست مفتضحانه سیاست های استکباری خود در منطقه به خصوص ایادی مزدورشان از جمله گروهک تروریستی داعش و همچنین شکست در کشورهای مسلمان عراق و سوریه بوده و به دنبال توطئه افکنی و ماجراجویی جدی علیه سایر ملل منطقه هستند.



بدون شک این عمل تحریک آمیز و نابخردانه دولت غیر قابل اعتماد آمریکا نقض آشکار قطعنامه های سازمان های بین المللی بوده و نه تنها به صلح و ثبات منطقه کمک نخواهد کرد بلکه موجب افزایش تنش بیشتر خواهد شد که مسئولیت آن برعهده دولت آمریکا و رژیم سفاک صهیونیستی است.



فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ضمن محکومیت این توطئه شوم و تصمیم غیر عقلانی رئیس جمهور آمریکا آن را ناشی از مواضع سازش کارانه برخی از کشور های مرتجع عربی منطقه دانسته و ضمن تاکید براینکه قدس شریف و فلسطین عزیز پاره تن مسلمانان جهان است اعلام می کند، افکار عمومی جهان بی آبرویی حامیان تروریست های شکست خورده در عراق و سوریه به خصوص آمریکا و رژیم صهیونیستی را با اینگونه اقدامات فراموش نخواهد کرد و در نهایت پیروزی از آن مردم مقاوم و مظلوم فلسطین و نیروهای مقاومت خواهد بود.



فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ضمن دعوت از تمام کشورهای مسلمان جهان به اتخاذ وحدت و یکپارچگی در مقابله با دشمنان جهان اسلام از دولت ‌های اسلامی نیز می خواهد در اقدامی عاجل با تشکیل اجلاس سازمان همکاری اسلامی اقدامات عملی و موثر جهت مقابله با این توطئه شوم که موجب شعله ور شدن آتش خشم مسلمانان جهان شده است، بردارند.



فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی -آذرماه ۱۳۹۶