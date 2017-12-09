امیرحسین مدرس با «مهمان خانه» به شبکه ۴ آمد ‎

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا ضرغامی تهیه کننده «مهمانخانه» گفت: «مهمانخانه» با رویکرد سبک زندگی ایرانی، اسلامی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ساعت ۱۶ در مدت زمان ۸۵ دقیقه به صورت زنده روی آنتن شبکه چهار سیما می رود.
وی ادامه داد: این برنامه از ۱۴ بخش متنوع با عناوین کتابخانه، تماشاخانه، داروخانه، حکیم خانه، مطبخ خانه، مسافرخانه، آیینه خانه، مکتب خانه، گلخانه، چاپارخانه، کارخانه، نگارخانه، سقاخانه و عمارت خانه تشکیل شده است.
ضرغامی به برخی از بخش های برنامه اشاره کرد و افزود: در بخش «کتاب خانه» که با هدف ایجاد انگیزه کتابخوانی طراحی شده است، مخاطبان با تازه های نشر و کتابخانه های شهر آشنا خواهند شد. در بخش «تماشاخانه» که شامل تئاتر، سینما، انیمیشن و فیلم کوتاه است با حضور کارشناسان تاثیرات این حوزه ها بر روانشناسی کودک و نوجوان و آموزش سبک زندگی ایرانی، اسلامی از طریق آنها بررسی می شود. همچنین معرفی یکی از بزرگان تاثیرگذار در تاریخ تئاتر ایران و جهان، معرفی تماشاخانه ها و سینماهای قدیمی شهر، معرفی یکی از مشاغل سینما و... از دیگر قسمت های برنامه است.
این تهیه کننده ادامه داد: در بخش «مطبخ خانه» که از دو قسمت چایخانه و مطبخ تشکیل شده است غذاها و دمنوش های ایرانی معرفی و آموزش داده می شود و مخاطبان با خواص درمانی آنها و نکات خانه داری آشنا خواهند شد. معرفی سقاخانه های قدیمی تهران، معرفی عمارت ها و بناهای قدیمی در تهران و سایر شهرها با بازگویی مشخصات معماری و قصه های آنها، روانشناسی کودک و نوجوان، دنیای مجازی و... از دیگر بخش های برنامه «مهمان خانه» است.
ضرغامی در پایان درباره مهمان های اولین قسمت از این برنامه تلویزیونی گفت: در بخش معرفی نمایش روی صحنه، نمایش «عروسی» با حضور کارگردان و بازیگر اثر وحید اخوان صراف و کاظم هژیرآزاد به عنوان بازیگر نقد خواهد شد. در بخش «رابطه» با حضور مرتضی کشمیری دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی و مترجم کتاب «توجه آگاهی» راه حلی برای مشکلات روزمره ارایه می شود. سهیلا فرجام فر نویسنده کتاب «کفش های سرگردان» یکی دیگر از مهمانان برنامه امروز «مهمان خانه» است.
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