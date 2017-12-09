جزئیات تشکیل سه تیم برای حل مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خانه ملت، مسعود پزشکیان نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین جلسه نمایندگان سران سه قوه برای رفع مشکلات موسسات مالی و اعتباری گفت: براساس آخرین تصمیم مقرر شده تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به تمام سپرده گذاران موسسه فرشتگان، (با مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان سپرده و بیش از این میزان سپرده) پرداخت شود و به مابقی تعاونی ها تا میزان ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شود، که این اقدام در حال انجام است.

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مقرر شده که سه تیم مسائل موسسات مالی و اعتباری را برای رفع مشکلات پیگیری کنند، افزود: نخست مقرر شده تیمی ایجاد شود تا افرادی که سبب شدند که وضعیت موسسه به اینجا برسد و کسانی که کم کاری کرده و قصور داشته‌اند شناسایی شوند.

وی ادامه داد: تیم دیگری ایجاد شده تا اموالی که با سرمایه سپرده‌گذاران توسط مدیران این موسسه تاکنون خریداری، معامله و جابجا شده شناسایی شود و حتی اگر با چند واسطه این اتفاق افتاده باشد این اموال بازگردانده شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تیم دیگری ایجاد شده که بر روی اموال موجود مدیریت کند و کار تسویه را انجام دهد، یادآور شد: این تیم باید پرداخت های بعدی را انجام دهد و تا سقف میزان اموالی که شناسایی و کشف می شود بدهی ها و سپرده هایی که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است را پرداخت می کند، که در این تیم دو نفر از نمایندگان مجلس، نماینده قوه قضاییه، بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت و دو نفر از نمایندگان سپرده گذاران و گروه تسویه که اکنون روند تسویه را انجام می دهند.

یکشنبه؛ بررسی آخرین وضعیت سپرده گذاران

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سه تیم برای پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری تشکیل شده که در حال انجام فعالیت های خود هستند، تصریح کرد: روز یکشنبه نیز جلسه برای بررسی آخرین وضعیت سپرده گذاران تشکیل می شود تا بتوان بررسی کرد که این تیم چه اقداماتی انجام داده اند.