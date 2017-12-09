رئیس جمهور فرارسیدن سالگرد استقلال تانزانیا را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی با تبریک فرارسیدن سالگرد استقلال جمهوری متحد تانزانیا، ابراز امیدواری کرد: با عنایت به وجود زمینههای فراوان همکاری میان دو کشور و دیدگاههای مشترک در خصوص مسایل مختلف منطقهای و بینالمللی، مناسبات دو کشور بیش از پیش در راستای تأمین منافع مشترک گسترش یابد.
متن پیام تبریک حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای جان ماگوفولی
رییس جمهوری متحد تانزانیا
فرا رسیدن سالگرد استقلال جمهوری متحد تانزانیا را به جناب عالی و مردم آن کشور صمیمانه تبریک میگویم.
امیدوارم با عنایت به وجود زمینههای فراوان همکاری میان دو کشور و دیدگاههای مشترک در خصوص مسایل مختلف منطقهای و بینالمللی، شاهد توسعه بیش از پیش مناسبات در راستای تأمین منافع دو کشور باشیم.
از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و سعادت و بهروزی مردم جمهوری متحد تانزانیا را مسألت دارم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران»
نظر شما