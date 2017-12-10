راه اندازی نخستین دبیرخانه دائمی گردشگری دریایی کشور در خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی قلعه قاضی پیش از ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال خرمشهر، اظهار کرد: برای نخستین بار در کشور، مشاور گردشگری دریایی در اداره کل بندر خرمشهر منصوب شد که راه اندازی نخستین دبیرخانه دائمی دبیرخانه دائمی گردشگری دریایی با عنوان گردشگری دریایی کارون اروند در خرمشهر از جمله ماموریت های وی است.

وی از اخذ مجوز برای احداث هشت اسکله گردشگری در خرمشهر نیز خبر داد و گفت: برای نخستین بار هشت اسکله گردشگری با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان در خرمشهر ایجاد می شود.

مدیر کل بندر و در یانوردی خرمشهر همچنین از برگزاری همایش های مختلف به منظور تقویت گردشگری دریایی در این شهر از سوی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر خبر داد و بیان کرد: برای نخستین بار همایش گردشگری دریایی بنادر در بهمن امسال برگزار خواهد شد.

وی افزود: همایش جذب سرمایه گذار در حوزه گردشگری دریایی با عنوان منطقه کارون اروند نیز در خرمشهر برگزار خواهد شد.

محسنی قلعه قاضی تجربه نخستین های دیگری در بندر خرمشهر را وعده کرد و گفت: طی ماه های آینده نخستین باشگاه ملوانان و باشگاه خانواده بنادر در خرمشهر اندازی می شود.

وی از اخذ مجوز راه اندازی ایستگاه جت اسکی با نام اروند کارون و مشارکت در احداث ایستگاه ماهیگیری در خرمشهر به عنوان دیگر تلاش های صورت گرفته توسط این اداره کل اشاره کرد.

احداث کریدور تجاری دریایی جدید در خرمشهر

مدیر کل بندر و در یانوردی خرمشهر در ادامه از احداث کریدور تجاری جدید دریایی برای صادرات خبر داد و اظهار کرد: در خصوص احداث کریدور تجاری جدید دریایی برای صادرات هماهنگی های لازم با استانداری های خوزستان، هرمزگان انجام گرفته تا بحث صادرات خارج از فصل از استان های سیستان بلوچستان، هرمزگان، جنوب استان های کرمان و فارس ازبندر باهنر به بندر خرمشهر منتقل و از آنجا به عراق انجام شوند.

وی عمده مشکل بندر خرمشهر را بحث مغروقه ها دانست و افزود: طی جلسه کاربردی اخیر با معاون فنی سازمان بنادر کشور، بنا است طی ماه های آینده اتفافات خوبی در حوزه شناور سازی مغروقه ها اتفاق بیفتد.

جذب بیش از ۳ هزار نفر در بندر خرمشهر

محسنی قلعه قاضی در ادامه به بحث ایجاد اشتغال پرداخت و از ایجاد بیش از سه هزار فرصت شغلی در خرمشهر خبر داد و اظهار کرد: در بندر خرمشهر بیش از سه هزار نفر جذب شده اند و تا سهمیه تعیین شده تنها ۱۹ نفر باقی است.

وی ادامه داد: رویکرد اداره کل بندر خرمشهر افزایش ظرفیت ترمینالی و محوطه ای است تا آهنگ رشد قابل قبولی برای ایجاد فرصت های شغلی به وجود آید.

