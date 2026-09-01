به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق ظهر امروز سه شنبه در حاشیه آئین واگذاری ۲۴۰ سند مالکیت واحدهای مسکونی کوی بلوکیها در ماهشهر در جمع خبرنگاران بیان کرد: این سفر یکی از بهترین روزهای کاری بنده است و خوشحالم که توانستیم گوشهای از قدرشناسی مردم این منطقه را با انجام تعهدات پاسخ دهیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حل مشکل دیرینه اسناد مسکن در بندر امام خمینی (ره) تصریح کرد: تمامی ملاحظات قانونی برای سنددار شدن خانههای این شهر انجام شده و امروز اسناد ۲۴۰ واحد مسکونی به مالکان تحویل داده شد و تنها تعداد بسیار کمی باقی مانده که به زودی انجام خواهد شد.
وی در خصوص بازدید از بندر خرمشهر اظهار کرد: در بندر خرمشهر از خارجسازی مغروقه بزرگ خانیان بازدید کردیم. این پروژه نقش بسزایی در ارتقای ایمنی و تسهیل تردد کشتیها به بندر خرمشهر دارد. طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، فرآیند خارجسازی کامل این مغروقه حداکثر تا دو ماه آینده به سرانجام خواهد رسید.
وزیر راه و شهرسازی در مورد وضعیت پروژههای راهسازی، گفت: امروز در مسیر دارخوین به شادگان، ۱۴ کیلومتر از مسیر زیر بار ترافیک رفت. حدود ۱۰ کیلومتر باقیمانده نیز نیازمند بسترسازی مهندسی است که در دستور کار جدی وزارتخانه قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت تکمیل کریدور جنوب، افزود: امروز همچنین در مراسم اهدای اسناد جوانی جمعیت به خانوادههای واجد شرایط و همچنین اسناد مربوط به کارکنان نیروهای مسلح شرکت خواهیم کرد. همچنین تعیین تکلیف وضعیت ۲۰۰ خانواده در اروندکنار و پیگیری قطعه باقیمانده از کنارگذر هندیجان به ماهشهر که بخشی از کریدور بزرگ جنوب-جنوب کشور است، از دیگر اولویتهای ما در این سفر است.
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