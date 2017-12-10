اطلاعات ۴۱۸ هیئت مذهبی استان بوشهر در سامانه طوبی ثبت نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ادیبی صبح یکشنبه در نشست فعالان هیئتهای مذهبی اظهار داشت: ثبت نام هیئتهای مذهبی استان در سامانه طوبی از جمله برنامههای مهمی است که با جدیت دنبال میشود.
وی اضافه کرد: سامانه طوبی بانک اطلاعات تشکلهای دینی شامل کانونهای فرهنگی تبلیغی، انجمنهای اسلامی، هیئتهای مذهبی و مداحان و شاعران آیینی است.
مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: هر گونه ارائه خدمات به این اقشار از طرف این اداره کل، منوط به عضویت آنها در سامانه طوبی است و این سامانه همه فعالیت تشکلهای مذهبی به صورت الکترونیک انجام و روش دستی حذف شده است.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع هزار و ۱۴۰ هیئت مذهبی در استان بوشهر فعال هستند که از این شمار تاکنون ۴۱۸ هیئت در سامانه طوبی ثبت نهایی کردهاند.
ادیبی گفت: تا کنون ۶۵۳ هیئت اطلاعات مقدماتی خود را وارد سامانه طوبی کردهاند که از این تعداد اطلاعات ۴۱۸ هیئت مورد تائید قرار گرفته و ثبت نهایی شده است.
