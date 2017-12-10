  1. استانها
۱۹ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۷

مسئول تشکل‌های دینی تبلیغات اسلامی بوشهر:

اطلاعات ۴۱۸ هیئت مذهبی استان بوشهر در سامانه طوبی ثبت نهایی شد

بوشهر - مسئول تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی بوشهر از ثبت نهائی اطلاعات ۴۱۸ هیئت مذهبی استان در سامانه طوبی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ادیبی صبح یکشنبه در نشست فعالان هیئت‌های مذهبی اظهار داشت: ثبت نام هیئت‌های مذهبی استان در سامانه طوبی از جمله برنامه‌های مهمی است که با جدیت دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: سامانه طوبی بانک اطلاعات تشکل‌های دینی شامل کانون‌های فرهنگی تبلیغی، انجمن‌های اسلامی، هیئت‌های مذهبی و مداحان و شاعران آیینی است.

مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: هر گونه ارائه خدمات به این اقشار از طرف این اداره کل، منوط به عضویت آنها در سامانه طوبی است و این سامانه همه فعالیت تشکل‌های مذهبی به صورت الکترونیک انجام و روش دستی حذف شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع هزار و ۱۴۰ هیئت مذهبی در استان بوشهر فعال هستند که از این شمار تاکنون ۴۱۸ هیئت در سامانه طوبی ثبت نهایی کرده‌اند.

ادیبی گفت: تا کنون ۶۵۳ هیئت اطلاعات مقدماتی خود را وارد سامانه طوبی کرده‌اند که از این تعداد اطلاعات ۴۱۸ هیئت مورد تائید قرار گرفته و ثبت نهایی شده است.

