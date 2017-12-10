به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی شهردار تهران در حاشیه بازدید از خانه هنرمندان ایران که امروز ‏‏۱۹ آذر صورت گرفت به برخی از سوالات خبرنگاران جواب داد.‏

شهردار تهران در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه سیاست جدید شهرداری در ساخت پردیس های سینمایی چیست، گفت: ما به دو علت ترجیح مان این است که شهرداری در ساخت و ساز به این شکل وارد نشود؛ علت اول این است که ‏شهرداری طرح های نیمه تمام زیادی دارد که برخی از آنها طرح های فرهنگی و هنری است. ما برآورد کردیم که ۲۳ هزار میلیارد ‏تومان بودجه لازم است تا این طرح ها به اتمام برسد برای همین فعلا ترجیح شهرداری تکمیل پروژه هاست، ضمن اینکه معتقدیم باید فضا را به گونه ای فراهم کنیم تا بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش ها پیش قدم شود.‏

وی ادامه داد: در پروژه های سبک تری مانند ساخت پردیس ها هدف ما جلب مشارکت بخش خصوصی است، اما ‏اگر در جایی احساس کنیم ساخت و ساز در بخش خصوصی در حد نیاز نیست طبیعی است وارد عمل می ‏شویم اما نه در سال ۹۷. برنامه ما در سال ۹۶ و ۹۷ این است که هر چه بودجه داریم صرف تکمیل پروژه های کلیدخورده کنیم.‏

رجبی همچنین درباره حمایت شهرداری از سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر نیز بیان کرد: ما نه فقط از جشنواره فیلم فجر بلکه از تمام جشنواره های هنری فجر حمایت می‌کنیم و مذاکرات اولیه را هم آغاز کرده ایم. این جشنواره ها عموما در تهران برگزار می شود و بین المللی ‏نیز هستند در نتیجه شهرداری خود را در قبال کمک به آنها مسئول می داند.