صالحی از طریق وزیر خارجه انگلیس به آمریکا پیام فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی با تبیین اهمیت مذاکرات وزیر خارجه انگلیس با رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: دیدار امروز این ارزیابی را به ما می دهد که انگلیسی ها به این جمع بندی رسیده اند که نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه، بارز است و بدون ایران مسائل منطقه قابل حل و فصل نیست.

وی افزود: در ادبیات آقای جانسون کاملا مشخص بود که برای حل و فصل مسائل منطقه باید جمهوری اسلامی ایران را به عنوان عاملی اصلی در موضوعات مختلف در نظر گرفت که این بسیار مهم است همچنین اینکه برجام موضوعی بین المللی شده است و همه از آن حمایت می کنند و صرفا گروهی کوچک در آمریکا ممکن است دیدگاه هایشان خلاف کل این جریان جهانی باشد.

کمالوندی با تاکید بر انتقال این پیام به آمریکاییها که ادامه برجام بدون بهره مندی ایران از مزایای آن شدنی نیست تصریح کرد: بویژه موضوع اصلی در این خصوص تعاملات بانکی است زیرا در حوزه های دیگر مشکلی نداریم و در این حوزه باید تلاش کنند و شاید قدم نخستش این باشد که از رویه ای که بانکهای بزرگ را از همکاری با ما می ترسانند باید دست بردارند.

معاون سازمان انرژی اتمی درباره علت دیدار وزیر خارجه انگلیس با رئیس این سازمان برغم تناسب نداشتن مقام این دو شخصیت گفت: سابقه این دیدارها به حضور آقای صالحی در انجمن جهانی هسته ای باز می گردد که مقرش در لندن است و در حاشیه آن سفر دیدارهایی نیز در محل اقامتش داشت.

وی افزود : آقای صالحی چند ماه قبل نیز در سفری دیگر به لندن با آقای جانسون دیدار داشت، گرچه او وزیر خارجه است اما گفتگوهای هسته ای بویژه در خصوص برجام مد نظر وزارت خارجه انگلیس و شخص آقای جانسون است ضمن اینکه موضوعات هسته ای مربوط به ما نیز به نحوی از طریق وزارت خارجه پوشش داده می شود و سازمان مستقل دیگری ندارد بلکه مشاوری تحت نظر وزیر امور خارجه این مسائل را پیگیری می کند.

کمالوندی تصریح کرد: مذاکرات دو شخصیت، در این چند جلسه مربوط به برجام بوده است و آقای جانسون در دیدار قبلی نیز اشاره کرد که مایل است برای تقویت برجام تلاش کند. در سیاستی هم که تا کنون اعلام کرده اند در پی تقویت توافق هسته ای بوده اند و حداقل در سیاست های اعلامی شان اینطور است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: امروز نیز در باره این مسائل صحبت شد و بحث عمده در خصوص برجام بود و او به دیدارهایی که در آمریکا و با شخصیت های مختلف داشته است اشاره کرد و برداشت ما از صحبت های آقای جانسون این است که اگر آقای ترامپ همچنان در پی آن باشد که برجام را کنار بگذارد قطعا با کار بسیار دشواری مواجه است.

وی تاکید کرد: ادامه اجرای برجام و همزمانی آن با اعمال تحریم ها شدنی نیست و آقای صالحی نیز در جلسه امروز با آقای جانسون دوباره این موضوع را یادآوری کرد. وزیر خارجه انگلیس در دیدار امروز با آقای صالحی این پیام را دریافت کرد که نمی شود برجام را بدون بهره مندی ایران از منافع آن ادامه داد و طبعا این پیام از طریق آقای جانسون باید به نحوی به آمریکایی ها منتقل شود.

کمالوندی گفت: نکته مهمی که آقای جانسون در جلسه امروز اشاره کرد این بود که در دیدارهایی که با شخصیت های مختلف آمریکایی داشته است تقریبا اجماعی نسبی بر این واقعیت وجود دارد که برجام به عنوان دستاورد مهم سیاسی بین المللی باید حفظ شود.

وی افزود: اگر اینها را کنار هم بگذاریم مفهومش این است که آقای ترامپ کار بسیار سختی را در پیش دارد، به طور خلاصه موضوع اصلی جلسه امروز برجام بود و آقای صالحی به دقت مسائل مرتبط با توافق هسته ای و پایبندی کشورمان به اجرای تعهدات برجامی را مطرح و تصریح کرد که طرف مقابل تعهداتش را در حوزه های مختلف اقتصادی به نحو شایسته اجرا نکرده است.

معاون سازمان انرژی اتمی اضافه کرد :آقای صالحی خطاب به آقای جانسون تاکید کرد که طرف مقابل باید برای بهره مندی کشورمان از برجام تلاش کند.

کمالوندی گفت: در دیدار امروز همچنین درباره همکاریهای هسته ای بویژه در زمینه های مرتبط با حوزه های صنعتی، پزشکی و کشاورزی گفتگو شد زیرا با توجه به اینکه سالهای بسیاری با انگلیسی ها بویژه در حوزه هسته ای ارتباط نداشته ایم در ابتدای همکاریها هستیم و این گونه ارتباطات و تماس میان مقامات دو کشور زمینه تقویت همکاریها را فراهم می آورد.

وی افزود: در نشست امروز آقای صالحی نیز پرسش هایی درباره همکاریهای دو کشور پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا داشت که مطرح کرد و نیز در خصوص «پروژه ایتر» و مسائل مرتبط با «طرح جت» که طرح همکاریهای هسته ای است گفتگو شد.

کمالوندی همچنین تصریح کرد: از موضوعات مهم دیگر که در نشست امروز مطرح شد مسائل منطقه ای بود که آقای جانسون دیدگاههایش را مطرح کرد و آقای صالحی نیز با توجه به تجربیات خوبی که از دوره مسئولیتش در وزارت خارجه و سابقه اقامتش در عربستان به عنوان معاون او آی سی (oic) (سازمان همکاریهای اسلامی) دارد، تجربیاتش را منتقل کرد.

وی افزود: آقای صالحی به رویدادهای یمن اشاره کرد و اظهار داشت متاسفانه سعودی ها روش و سیاست های غلطی را علیه این کشور در پیش گرفته اند و در بخش دیگری از گفتگوهای دو جانبه درباره مسائل سوریه و عراق تبادل نظر شد.

معاون سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد این است که طرف انگلیسی متوجه شد که باید متناسب با نقش و جایگاه کشورمان ملاحظات جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گیرد و این واقعیت را می شود از نوع مذاکرات و مطالبی که مطرح شد حس کرد.

کمالوندی اینگونه تبادل نظرها را به نفع همه دانست و افزود : در این گونه نشست ها دو طرف با دیدگاههای یکدیگر آشنا می شوند و اگر بخواهیم ارتباطات و همکاریهایی بویژه در حوزه هسته ای بالاخص در حوزه گداخت و پزشکی هسته ای داشته باشیم مستلزم آن است که این گونه ارتباطات و رفت و آمدها ادامه داشته باشد که دیدار امروز از این منظر هم اهمیت داشت.

معاون حقوقی و امور بین الملل و سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: وزیر امور خارجه انگلیس در مذاکرات امروز با آقای صالحی بر وجود مشکلات مربوط به تعامل بانکی با جمهوری اسلامی ایران پس از برجام اذعان و بر ضرورت رفع آن تاکید کرد.

کمالوندی با تبیین محتوای مذاکرات رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر امور خارجه انگلیس افزود: آقای صالحی درباره مشکلات بانکی در تعامل با بانک های کشورمان پس از برجام به تفصیل صحبت و تاکید کرد که بهره مندی کشورمان از برجام ضرورت دارد تا اجرای برجام بتواند ادامه یابد.

وی اضافه کرد: آقای جانسون هم در این باره توضیحاتی داد و بر حل و فصل مسائل باقیمانده به ویژه در عرصه بانکی تاکید کرد که توضیحاتش حاکی از این بود که گرچه ممکن است رفع مشکلات روند سریعی نداشته باشد اما مسائل به سمت حل و فصل شدن پیش می رود و این پیامی بود که او می خواست منتقل کند.

کمالوندی ادامه داد: آقای صالحی در این نشست بر اهمیت اجرای همه بخش های برجام و ضرورت بهره مندی کشورمان از مزایای آن تاکید کرد به ویژه آنکه هشدار داد نمی شود هم برجام را داشت و هم به تحریم ها ادامه داد که این دو باهم جمع نمی شود و امریکایی ها باید تصمیم بزرگی بگیرند و از روندی که تاکنون در پیش گرفته اند فاصله بگیرند.

معاون سازمان انرژی اتمی گفت: در گزارش هایی که از آقای جانسون شنیدیم این مطلب را به خوبی می شد حس کرد که افرادی که در صدد کنار زدن برجام هستند با کار بسیار سختی مواجهند زیرا با اجماعی جهانی در قبال برجام مواجهند و آقای جانسون نیز اذعان داشت که مسائل باید حل و فصل شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان به رغم پیوندهای سیاسی عمیق بین واشنگتن و لندن انتظار حمایت صادقانه انگلیسی ها را از برجام داشت، افزود: آنچه آقای جانسون توضیح می داد این بود که در تعامل با کشورهای مختلف مانند آلمان و فرانسه و نیز رفت و آمدهایی که به امریکا دارد در مذاکرات با شخصیت های مختلف در تلاش برای رفع مشکلات مربوط به برجام است.

کمالوندی افزود: همچنین طبق اظهارات آقای جانسون، او در کشور خودش برای رفع برخی مشکلات به ویژه مشکلات بانکی تلاش می کند که نفس اذعان او به وجود این مشکلات اهمیت دارد.

وی اضافه کرد: نکته مهم دیگر اینکه او برای رفع مشکلات باقیمانده تلاش می کند و برای نمونه در حوزه بانکی از بانک هایی نام برد که همکاری با ایران را آغاز کرده اند.

کمالوندی ادامه داد: به هر حال اقدامات عملی از نظر ما همین است که ارتباطات بانکی میان کشورمان با بانک های دنیا برقرار و سرمایه گذاری ها انجام شود ضمن اینکه بند بخش ۳ برجام بر همکاری های بین المللی با کشورمان تاکید دارد که در این حوزه پیشرفت خوبی هم با اتحادیه اروپا و هم با انگلستان چه در قالب این اتحادیه و چه پس از خروج از این اتحادیه داشته ایم و رابطه خوبی می توانیم داشته باشیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: باید توجه داشت که روند سیاسی معمولا روند کندی است آنچه اهمیت دارد این است که اکنون در مقایسه با ۶ ماه قبل در جایگاهی هستیم که به نظر می رسد گشایش ها افزایش یافته است، این را هم در کلام می توان حس کرد هم در برخی اتفاقات دید.

وی افزود: نکته مهمی که آقای جانسون گفت مربوط به مذاکراتش با طرف های امریکایی است که فهم درستی از مسائل مختلف برجام داشته باشند.

کمالوندی همچنین گفت: آقای جانسون در دور قبل مذاکراتش با آقای صالحی پرسش های فنی بسیاری داشت اما در نشست امروز چنین پرسش هایی را مطرح نکرد که مفهومش این است که از نظر فنی موضوع برجام نیاز به بررسی بیشتر ندارد.

وی افزود: آنچه اهمیت دارد این است که برجام با جامعیت در دنیا پذیرفته شده است و حتی هیأت حاکمه امریکا نیز باید آن را بپذیرد و این پیام مثبتی است به این مفهوم که حکومت امریکا اگر بخواهد به روند کنونی ادامه دهد در انزوای شدیدی قرار می گیرد. البته دولت امریکا این موضوع را به کنگره سپرده و بار آن را به دوش کنگره انداخته است.

معاون سازمان انرژی اتمی گفت: نکته مهم دیدار امروز این است که اجماعی نسبی حتی در خود امریکا برای ادامه برجام وجود دارد و دیدگاه هایی مانند دوره ابتدایی تصویب برجام که بخواهند علیه آن اقدامات خاصی را انجام دهند عملا دشوار شده است.

کمالوندی همچنین در پاسخ به این پرسش که اروپایی ها صرفا حفظ برجام را ابزاری برای کنترل هسته ای ایران می خواهند و در پی بهره مندی ایران از امتیازات آن نیستند، تصریح کرد: ما گفته بودیم که نمی شود تحریم ها را ادامه داد و برجام هم داشت که این دو با یکدیگر جمع نمی شوند البته برجام گشایش های زیادی در عرصه های فروش نفت، هواپیمایی و دیگر حوزه ها داشته است اما در برخی حوزه ها به ویژه حوزه بانکی با مشکل مواجهیم.

وی افزود: البته بانک های کوچک و متوسط با کشورمان در ارتباطند اما وقتی می خواهیم سرمایه گذاری های بزرگ کنیم که بانک های بزرگ باید ایفای نقش کنند، امریکایی ها این بانک ها را می ترسانند که این حداقل خلاف روح برجام است اما در همین موضوع نیز کشورهای مختلف به تدریج به این جمع بندی می رسند که ادامه این روند از نظر اقتصادی به ضرر خودشان است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: از نظر سیاسی نیز سیاست های امریکا سیاست هایی نیست که خریدار داشته باشد و فقط هم منحصر به برجام نمی شود مانند سیاستی که اخیرا در قبال قدس اتخاذ کردند و خودشان را در تنگنا و انزوا قرار دادند.

کمالوندی افزود: اینکه آنان چیزی بخواهند و دنیا هم الزاما بپذیرد شدنی نیست زیرا جهان متوجه این قضیه شده است که در مقابل امریکا با چه روشی بایستد.

وی اضافه کرد: کشورهای مختلف روش های خاص خودشان را برای تقابل با امریکایی ها دارند. چنانکه اتحادیه اروپا مواضع خوبی درخصوص برجام گرفته است و خانم موگرینی هم موضعی قوی داشت چنانکه تصریح کرد موضوع ایران برای اروپا صرفا موضوعی اقتصادی نیست بلکه با امنیت اروپا مرتبط است به این مفهوم که درباره امنیت خودشان نمی توانند مذاکره کنند و کوتاه بیایند.

کمالوندی ادامه داد: روندی آغاز شده است که گروه کوچکی نمی تواند مقابلش بایستد حتی در خود هیأت حاکمه امریکا نیز اینطور نیست که همه نظر واحدی داشته باشند و افرادی که دیدگاه های تند دارند در اقلیت هستند.

معاون سازمان انرژی اتمی با اشاره به ثمردهی سیاست های کشورمان در منطقه و جهان گفت: شرایط ما در دوره پس از برجام در مقایسه با ۶ ماه قبل قطعا شرایط بهتری است و به نظر می رسد در آینده هم بهتر شود زیرا ما نمی پذیریم که هم برجام باشد و هم تحریم ها را ادامه دهند.

کمالوندی افزود: کشورهای مختلف جهان نیز متوجه این موضوع شده اند و اکنون فشار متحدان امریکا هم بر واشنگتن زیاد است به نحوی که حتی انگلیس با وجود رابطه بسیار نزدیک آنان را نصیحت می کند که سیاست هایشان را تغییر دهند و بالاخره مجبور می شوند که سیاست هایشان را تغییر دهند.

وی گفت: در گذشته نیز در دوره اوباما در پی این بودند که ایران توانایی هسته ای و غنی سازی نداشته باشد و سیاست غنی سازی صفر را پیگیری می کردند اما وقتی دیدند که این سیاست پیش نمی رود آرزوهایشان را کنار گذاشتند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: اکنون نیز ممکن است آرزوهایی داشته باشند اما وقتی با واقعیات مواجه می شوند مجبورند در سیاست هایشان تجدیدنظر کنند.

کمالوندی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تناقض مواضع ضدایرانی اخیر نخست وزیر انگلیس با ادعای حمایت جانسون از برجام گفت: در عالم سیاست اینها مسائلی نیست که بگوییم وجود ندارد بلکه می تواند پیش بیاید اما واقعیتی وجود دارد و آن اینکه دیدگاه ها متفاوت است و دیدگاه کشورها با یکدیگر و افراد با یکدیگر تفاوت دارد.

وی افزود: در خود انگلیس هم اینطور نیست که خانم ترزا می و آقای جانسون دقیقا دیدگاه واحدی داشته باشند اما باید دانست که نخست وزیر انگلیس در کشوری علیه ایران صحبت کرد که می خواست میلیاردها دلار سلاح و تجهیزات نظامی بفروشد.

کمالوندی اضافه کرد: این مطالب را برای خوشایند آنان (سران عربستان) گفت و متاسفانه در عالم سیاست اینها بخشی از واقعیات است.

وی تصریح کرد: کشوری مانند عربستان سعودی باید این درک را داشته باشد که گول این حرف ها را نخورد و اینطور نباشد که روابطش را با کشور اسلامی همسایه در نظر نگیرد و اینچنین به استناد یک جمله نخست وزیر انگلیس که در موقعیت خاص و برای منظوری خاص گفته شد سرمایه گذاری کند.

کمالوندی افزود: مشکل اصلی را باید در نحوه رفتار سعودی ها دید که انگلیسی ها آنقدر رفتار آنان را بچگانه دیدند که با چنین صحبت هایی قراردادهای میلیاردی فروش سلاح امضا می کنند کاری که ترامپ نیز انجام داد.

وی اضافه کرد: بنابراین در عالم سیاست دیدگاه ها متفاوت است اما آنچه به ما مربوط می شود جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاسی و خردمندانه در چارچوب منافع ملی و صلح و ثبات منطقه ای عمل می کند.

معاون سازمان انرژی اتمی ادامه داد: مواضعی که کشورمان در چند سال گذشته درخصوص حل و فصل مسائل عراق و سوریه داشت به طور عینی برای همگان اثبات شد و اکنون انگلیسی ها در مسائلی مانند رویدادهای منطقه کردستان عراق تقریبا مشابه سیاست های ما را دارند و حداقل اکنون اذعان می کنند که نمی شود سیاست هایی داشت که به تضعیف عراق منجر شود زیرا ضعف این کشور و مانند آن سبب سوء استفاده تروریست ها می شود.

کمالوندی همچنین درباره موضع انگلیس درخصوص بند T برجام گفت: انگلیسی ها نظر خاصی در این باره نداشته اند و در جلسه امروز و جلسات دیگر نیز در این باره موضعی اتخاذ نکرده اند. برخی دیدگاه های افراطی در این باره مربوط به افرادی مانند دیوید آلبرایت است که حتی در هیأت حاکمه امریکا نیز خیلی طرفدار ندارد.

وی افزود: او در این خصوص سخنان بسیار تندی می گوید و خواسته های عجیبی دارد حال آنکه اساسا برجام را قبول ندارد با این حال برداشت های خودش را از این موضوع مطرح می کند.

کمالوندی تاکید کرد: برای بندهای مختلف برجام شامل دی، ای، اس و تی سازوکارهایی پیش بینی شده است. اگر ادعا شود که برای همه آنها سازوکار راستی آزمایی وجود دارد پاسخ این است که ندارد.

وی اضافه کرد: البته در موارد کوچکی چنین سازوکاری دارد اما در کلیتش ندارد و اینطور نیست که برای کل این بندها راستی آزمایی در نظر گرفته باشند چنانکه در گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز نگفته است بلکه همه اینها را باهم مطرح کرد ضمن اینکه به راستی آزمایی نیز اشاره نکرده بلکه به نظارت و مونیتورینگ اشاره کرده است.

کمالوندی ادامه داد: در این موضوع باید این را در نظر گرفت که کسی بیاید این کلمات را به منظور فضاسازی رسانه ای جا به جا کند که طبعا رسانه های ما باید مراقبت کنند و درک عمیقی از این موضوع داشته باشند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین درباره موضوع همکاری های هسته ای با انگلیس گفت: با توجه به بازدیدهای آقای صالحی از تاسیسات پزشکی هسته ای در این کشور درباره این گفتگو شد که دو طرف در زمینه پزشکی هسته ای به ویژه به کارگیری فناوری هسته ای در این عرصه و نیز در حوزه هایی مانند کشاورزی و صنعت همکاری داشته باشیم.

کمالوندی افزود: این نخستین دیدار آقای جانسون از ایران به همراه هیأتی بلندپایه بود که می تواند مقدمه ای برای برنامه ریزی به منظور همکاری ها در عرصه های مختلف مانند پزشکی و ایمنی هسته ای باشد البته تمرکز ما بیشتر بر پزشکی هسته ای است که انگلیس پیشرفت های خوبی در این عرصه دارد گرچه خودمان در این زمینه پیشرفت های قابل توجهی کرده ایم.

وی گفت: طبق بند ۳ برجام فضای مناسبی برای همکاری های هسته ای دو کشور فراهم است اما آنچه اهمیت دارد سال های بسیاری با اروپا همکاری نداشته ایم که باید آن را جبران کنیم البته همکاری های خوبی را با اتحادیه اروپا آغاز کرده ایم.

کمالوندی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا درخصوص فروش آب سنگین با انگلیسی ها مذاکره شد، اظهار داشت: مشخصا این موضوع را مطرح نکردیم چون موضوعی تجاری است و ابتدا باید شرکت ها را در نظر گرفت و نمی شود از بالا و از دولت ها در این باره اقدام کرد.

وی افزود: همان موقع که یک محموله آب سنگین به امریکا فروختیم وزارت انرژی آن کشور نیازهای خودشان و تعدادی از شرکت های این کشور را تامین کرد و کاری تجاری انجام داد اما لزوما نباید از کانال سیاسی در این باره اقدام کرد و می توان از کانال های تجاری هم وارد شد.

کمالوندی اضافه کرد: البته هیچ کشوری اطلاعات مربوط به کشورهای مشتری و میزان و نحوه فروش محصولاتش را ارائه نمی کند و حق بدهید که در این باره حداقل اطلاعات را ارائه کنیم.

معاون سازمان انرژی اتمی همچنین درباره اقدام کشورمان برای واردات اورانیوم از قزاقستان و جلوگیری انگلیس از این اقدام گفت: درباره این موضوع در جلسه امروز صحبتی نشد اما این از موضوعاتی است که همچنان برای ما مطرح است.

وی افزود: در چارچوب این معامله قرار بود کاری انجام دهیم و آنان در مقابلش ۹۰۰ تن اورانیوم به ما بدهند. از وقتی با مانع برخورد کرد تفاهم معلق ماند و اگر قرار باشد این تفاهم دوباره پیگیری شود شرطش این است که ما هم ۹۰۰ تن اورانیوم را دریافت کنیم. با توجه به اینکه هنوز درخواستمان را پیگیری نکرده ایم موضوع همچنان به قوت خود باقی است.

کمالوندی گفت: انگلیسی ها در مقطعی با این کار مخالفت کردند شاید در آن موقع به علت ارتباطات و اشاراتی بود که از طرف هیأت حاکمه امریکا و گروهی که تازه روی کار آمدند داشتند اما اکنون نگفتند که به مخالفتشان ادامه می دهند.

وی افزود: پیش بینی ما این است که امریکایی ها بخواهند با این معامله مخالفت کنند و چون هنوز دولت امریکا تصمیم راهبردی خودش را نگرفته است شاید اکنون زود باشد و دلیلی نباشد که بخواهیم این موضوع را فعلا مطرح کنیم.

معاون سازمان انرژی اتمی در عین حال تاکید کرد: این یکی از موضوعاتی است که اگر شرایط مهیا شود حتما آن را دوباره مطرح می کنیم. به ویژه با توجه به اینکه بخش عمده ای از اعضای ۱ +۵ موافقت کردند و خود انگلیسی ها نیز حداقل به نظر می رسد مخالفتی با آن نداشته باشند و اگر لازم باشد دوباره آن را مطرح خواهیم کرد.