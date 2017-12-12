به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی موسسه فرهنگی اکو، در ادامه درس‌گفتارهایی که با حضور پیشکسوتان عرصه ادبیات در موسسه فرهنگی اکو برگزار شده است، درس‌گفتار «هستی‌شناسی و مبانی اعتقادی حافظ» که شامل بررسی آرایه‌های ادبی، مفاهیم عرفانی و فلسفی غزلیات حافظ است در ۵ جلسه به زبان فارسی برگزار خواهد شد.

در این دوره درس‌گفتار سوگل مشایخی با سیری در اندیشه‌های هستی‌شناسی و مبانی اعتقادی این شاعر پرآوازه و با بررسی مفاهیم ادبی، عرفانی، فلسفی غزلیات حافظ با رویکردی نو به شرح و توضیح مبانی و اصول زبان و ادب فارسی و آرایه‌های لفظی و معنوی اشعار می‌پردازد.

در هر جلسه یک غزل با هدف افزایش دانش نظری درباره لایه‌های پنهان غزلیات حافظ، شناخت معنای دقیق واژگان و اصطلاحات ابیات حافظ و ارتقای مهارت عملی خوانش روان و بدون اشتباه شعر حافظ، برای علاقه‌مندان شرح و تحلیل خواهد شد.

مشایخی ازجمله شاعران و غزل‌سرایانی است که تا امروز چندین دوره آموزشی حافظ‌شناسی و مثنوی برگزار کرده است.

این برنامه روز دوشنبه، ۲۷ آذرماه، از ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰ در تهران، اقدسیه، خیابان موحد دانش، خیابان نیلوفر، شماره ۳، سالن همایش موسسه فرهنگی اکو برگزار می‌شود.

موسسه فرهنگی اکو یک نهاد بین‌المللی است که با هدف تحکیم قرابت‌های فرهنگی، هنری، پژوهشی و ادبی میان کشورهای عضو با دیگر کشورها تأسیس شده است.