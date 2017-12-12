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۲۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۲

هستی‌شناسی و مبانی اعتقادی حافظ مورد بررسی قرار می‌گیرد

هستی‌شناسی و مبانی اعتقادی حافظ مورد بررسی قرار می‌گیرد

سلسله درس‌گفتارهای هستی‌شناسی و مبانی اعتقادی حافظ در موسسه فرهنگی اکو برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی موسسه فرهنگی اکو، در ادامه درس‌گفتارهایی که با حضور پیشکسوتان عرصه ادبیات در موسسه فرهنگی اکو برگزار شده است، درس‌گفتار «هستی‌شناسی و مبانی اعتقادی حافظ» که شامل بررسی آرایه‌های ادبی، مفاهیم عرفانی و فلسفی غزلیات حافظ است در ۵ جلسه به زبان فارسی برگزار خواهد شد.

در این دوره درس‌گفتار سوگل مشایخی با سیری در اندیشه‌های هستی‌شناسی و مبانی اعتقادی این شاعر پرآوازه و با بررسی مفاهیم ادبی، عرفانی، فلسفی غزلیات حافظ با رویکردی نو به شرح و توضیح مبانی و اصول زبان و ادب فارسی و آرایه‌های لفظی و معنوی اشعار می‌پردازد.

در هر جلسه یک غزل با هدف افزایش دانش نظری درباره لایه‌های پنهان غزلیات حافظ، شناخت معنای دقیق واژگان و اصطلاحات ابیات حافظ و ارتقای مهارت عملی خوانش روان و بدون اشتباه شعر حافظ، برای علاقه‌مندان شرح و تحلیل خواهد شد.

مشایخی ازجمله شاعران و غزل‌سرایانی است که تا امروز چندین دوره آموزشی حافظ‌شناسی و مثنوی برگزار کرده است.

این برنامه روز دوشنبه، ۲۷ آذرماه، از ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰ در تهران، اقدسیه، خیابان موحد دانش، خیابان نیلوفر، شماره ۳، سالن همایش موسسه فرهنگی اکو برگزار می‌شود.

موسسه فرهنگی اکو یک نهاد بین‌المللی است که با هدف تحکیم قرابت‌های فرهنگی، هنری، پژوهشی و ادبی میان کشورهای عضو با دیگر کشورها تأسیس شده است.

کد مطلب 4169640

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