نخستین کارت زرد مجلس به زنگنه به دلیل اجرای طرح «برندینگ»

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سؤال ملی حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بیژن زنگنه وزیر نفت درباره علت اجرای طرح برندینگ برخلاف اختیارات قانونی وزیر مطرح شد و پس از توضیحات وزیر، به دلیل قانع نشدن نماینده سؤال‌کننده، سؤال و پاسخ به رأی گذاشته شد که نمایندگان ضمن وارد دانستن سؤال نماینده شاهین‌شهر، از پاسخ‌های وزیر نفت قانع نشدند.

حاجی‌دلیگانی در طرح سؤال خود به دستورالعمل صادر شده از سوی وزیر نفت اشاره کرد که بر اساس آن، چند شرکت واسطه‌ای تحت عنوان شرکت‌های متخصص و صاحب برند برای سوخت‌رسانی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تا جایگاه‌های سوخت تشکیل شده‌اند و این شرکت‌ها نابسامانی‌هایی را در نقاط مختلف کشور به وجود آورده‌اند.

این نماینده در سؤال خود به مشکلاتی از قبیل انحصار در فرآیند پخش فرآورده‌های نفتی توسط این شرکت‌ها و مغایرت با سیاست‌های خصوصی‌سازی و نیز وجود رانت در نحوه انتخاب این شرکت‌ها و واگذاری فرآیند پخش فرآورده‌ها اشاره کرد.

وزیر نفت نیز در پاسخ به این سؤال، این دستورالعمل را مستند به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب ۱۳۹۱ عنوان کرد و گفت: هدف از این دستورالعمل این بوده است که گردش مالی پیچیده بین شرکت‌های پخش و جایگاه‌داران و کامیون‌داران، جمع و وضعیت جایگاه‌ها نیز ساماندهی شود.

وی با تأکید بر اینکه هیچ انحصاری در این فرآیند وجود ندارد، گفت: اجرای این طرح باعث کاهش تصدی‌گری دولت می‌شود و وضعیت جایگاه‌ها نیز ساماندهی می‌شود.

در نهایت با قانع نشدن حاجی‌دلیگانی از پاسخ‌های زنگنه، سؤال به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۰۶ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن، ضمن وارد دانستن سؤال، از پاسخ‌های زنگنه قانع نشدند و به این ترتیب اولین کارت زرد به وزیر نفت داده شد.