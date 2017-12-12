سردار باقری درگذشت محمد علی ابوترابی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با صدور پیامی، درگذشت محمد علی ابوترابی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«انا للّه و انا الیه راجعون»
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»
خبر عروج ملکوتی و جانسوز پزشک جراحی و بسیجی آقای دکتر محمد علی ابوترابی و پیوستن روح بزرگ وی به ارواح طیبه شهدا بخصوص فرزند شهید و بیسرش مجید ابوترابی عزیز، که براستی پیرو صدیق سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) بود، همه ما بهویژه همرزمان آن سفر کرده و جامعه پزشکی کشور را متأثر نمود.
مردی که مصداق اتم «وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ» بوده و در اطاعت و فرمانبرداری از اسلام و ولایت فقیه، چه پیش و چه پس از انقلاب اسلامی از هیچ تلاش و کاری دریغ ننموده و در این راه عمر، مال و فرزند خود را عاشقانه فدا کرد و خود نیز به خیل «وَ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ» پیوست.
پزشکی حاذق، متعهد، مجاهد، مردمی و دلسوز که اسوه ایثار، تقوا، صبر و وفاداری به آرمانهای نظام و انقلاب بودند و مهربانی، خستگیناپذیری و اخلاص ایشان زبانزد عام و خاص بوده و هست، سراسر جبهه از عطر وجود و نام و یاد آن بسیجی مخلص آکنده و قلب مجروحان دفاع مقدس و بیماران مستمند و نیازمند مالامال از خاطره محبتها و دستان پرمهر و شفابخش آن عزیز پرکشیده است.
اینجانب فقدان این جراح بسیجی، فداکار، شجاع و بابصیرت جبهههای دفاع مقدس را به محضر مقام عظمای ولایت، خانواده معزز و محترم ایشان، جامعه پزشکی کشور، همرزمان و عموم مردم شهیدپرور ایران بهویژه مردم استان اصفهان و شهر نجف آباد تسلیت و تعزیت عرض مینمایم و از خداوند متعال علو درجات ایشان را در جوار پیامبر (ص) و ائمه معصومین(ع) در بهشت رضوان خواهانم و برخود فرض میدانم همواره قدردان و متذکر رشادتها، خلوص و از خودگذشتگی فرهیختگانی چون این پزشک مومن و مخلص به اخلاق الهی باشم.
روحش در اعلی علیین و در جوار قرب الهی متنعم باد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
سرلشکر پاسدار محمد باقری
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