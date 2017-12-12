به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از بنیاد ملی بازیهای رایانهای با بیان این مطلب گفت: بحث بازی های رایانهای را با چند نگاه در دهههای اخیر دنبال کردهایم و کلیشه و تصور ذهنی از مقوله بازی بر روی عملکرد ما تاثیرگذار است.
وی تصریح کرد: یک نگاه که اولین برخورد ما با بازیهای رایانهای در زمان ورود آن به کشور بوده، نگاه بازی کودکانه و اوقات فراغت کودکان بوده است. نگاه دیگری که در این حوزه وجود داشته، نگاه صرفا صیانتی بوده است که در این نگاه اختلالهای فرهنگی در داخل بازیها مورد توجه بوده و برای صیانت از این آسیبها فعالیت صورت میگیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه این نگاهها عوارض خودش را داشته و ما باید نگاهمان را تصحیح کنیم، گفت: برخلاف نگاههای پیشین، بازیهای رایانهای فرصتی برای بسیاری از اتفاقات است. بازی های رایانه ای در حوزههای اقتصاد، آموزش، فرهنگ، اوقات فراغت و ... به عنوان فرصت محسوب میشود. بازی رایانه ای کالایی مختص یک سن خاص نیست و میتواند همه سنین را با کارکردهای متنوع دربربگیرد.
وی تصریح کرد: اگر این نگاه تعمیم پیدا کند، با توجه به برنامههای آتی برای صنعت بازی، جایگاه بازیهای رایانهای در کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییرات اساسی پیدا میکند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با توجه به آمارهای سال ٩٤ مرکز پژوهش بنیاد و همچنین سال ۹۶ که در دست اقدام است، در دهه آتی رشد چشمگیری را در این حوزه شاهد خواهیم بود و جامعه از آن تاثیر خواهد گرفت.
صالحی با اشاره به بازدید خود از بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: در حوزه مطالعات پژوهشی حرکت های خوبی شروع شده که باید با قوت بیشتری ادامه پیدا کند تا این احساس بهوجود آید که یک کانون پژوهشی در حوزه بازیهای رایانهای در کشور وجود دارد. تهیه این اطلاعات از حاکمیت انتظار میرود نه از بخش خصوصی. این اطلاعات پژوهشی میتواند به بخش خصوصی کمک کند تا در زمینه سرمایهگذاری بهتر فعالیت کند.
وی افزود: نکته دیگری که حائز اهمیت است، همافزایی بخشهای حاکمیتی در حوزه بازیهای رایانهای است. در واقع نقشهای حاکمیت در این حوزه باید تعیین تکلیف شود تا از موازیکاریها جلوگیری شود و بخش خصوصی نیز بداند که در چه ساختاری باید فعالیت کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: با این حال صیانت در زمینه بازیهای رایانهای باعث میشود که این فرصت به تهدید تبدیل نشود و باید فعالیتهای صیانتی در زمینه بازی را نیز جدی گرفت. باید از طریق صیانت، فرصتها در این زمینه را افزایش دهیم.
صالحی در بخش دیگر به تقویت بحث اطلاعرسانی فعالیتهای بنیاد و نقش حاکمیتی در این زمینه تاکید کرد و گفت: کارها و فعالیتهای زیادی در بنیاد ملی بازیهای رایانهای انجام شده که باید در قالبهای مختلف از جمله کلیپ، اینفوگرافی و... برای جامعههای مخاطب مختلف بازتولید شود و با معرفی بیشتر فعالیتهای بنیاد و برنامههای آن برای آینده؛ نقش حاکمیتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه بازیهای رایانهای تبیین و تثبیت شود.
وی تصریح کرد: برای مثال آمارهایی که از پیمایش سال ۹۴ و در آینده از پیمایش سال ۹۶ به دست میآید، باید با روشهای مختلف و در قالبهای متفاوت در سطح جامعه منتشر شده و مورد توجه قرار بگیرد.
صالحی افزود: در دوره جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهدنبال تثبیت بیشتر نقش حاکمیتی این وزارتخانه در حوزه بازیهای رایانهای هستیم که اطلاعرسانی فعالیتها به این مهم کمک قابل توجهی میکند.
یادآوری میشود صالحی در جریان این بازدید از واحدهای نظارت و ارزشیابی، نظام ردهبندی سنی بازیهای رایانهای (ESRA)، نمایشگاه و همایش بینالمللی تیجیسی، حمایت، پژوهش و ستاد مبارزه با بازیهای غیرمجاز بازدید کرد و در جریان روند فعالیت بخش های مختلف این بنیاد قرار گرفت.
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