شناسایی ۷۳۰۰ ساختمان ناایمن در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، نخستین دستور جلسه شورای شهر تهران به ارائه گزارش رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری اختصاص داشت که زهرا صدر اعظم نوری به ارائه این گزارش پرداخت.
وی با بیان اینکه رویکردهای محیط زیستی بر موضوعات مختلف، مبحث اساسی کمیسیون است گفت: در ذیل توجه به شاخص توسعه پایدار به موضوعاتی همچون سلامت اجتماعی و محیط زیست شهری توجه ویژهای داریم.
رییس کمیسیون سلامت ادامه داد: موضوعاتی همچون جلوگیری از آلودگیها و کاهش آلودگیهای موجود در هوا، خاک و مواد غذایی از اولویتهایی است که در کمیسیون سلامت پیگیری میشود. ما برای منابع و سرمایههای محیط طبیعی رویکرد صیانت و حفظ را در پیش گرفته ایم و آموزش و ارتقای مشارکتهای شهروندی را مورد توجه قرار دادهایم.
وی بهینهسازی و کاهش مصرف انرژی و همچنین توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را از دیگر محورهای مورد توجه این کمیسیون خواند و افزود: تحول در مدیریت و ارائه رویکرد نوین در حوزههای مختلف از جمله پسماند، آرامستانها، کالا و خدمات به صورت جدی مورد توجه شورا بوده است.
صدراعظم نوری ادامه داد: مهمترین سیاستهایی که اقدامات آن در قوانین بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است، توسط کمیسیون سلامت نیز مورد توجه قرار گرفته است، همچنین در این راستا سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشمانداز، طرح جامع شهر تهران، احکام برنامه ۵ ساله اول و دوم، مجموع مصوبات مرتبط با شورای اسلامی شهر تهران و همچنین الزامات قانونی برای راهبردها، تصمیمات و اقدامات کمیسیون سلامت شورا به طور جد مدنظر قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به بررسی احکام و قوانین بالادستی درباره محیط زیست توسط کمیسیون سلامت شورا اشاره کرد و افزود: در طرح جامع شهر تهران ۷۲ حکم محیط زیستی آمده که تاکنون ۴۵ حکم محقق شده و ۲۷ حکم تاکنون محقق نشده است. همچنین از ۱۳۵ حکم موجود در برنامه ۵ ساله دوم، ۶۰ حکم محقق و ۷۵ حکم باقی مانده است و از بین ۸۹ مصوبه شهر تهران نیز ۳۹ حکم محقق شده و ۵۰ حکم باقی مانده است.
وی با اشاره به سیاستگذاری، وضع مقررات، نظارت و پایش و هماهنگی بین بخشی به عنوان اصلیترین اختیارات و وظایف کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: در حوزه محیط زیست و ارتقای شاخصهای توسعه پایدار موضوع آلودگی هوا، انرژیهای نو و بهینهسازی مصرف انرژی مورد بررسی قرار میگیرد و کمیسیون سلامت نیز در حوزه نظارت، پیشبینی و کنترل هوا به ویژه در حیطه ذرات معلق و کربن سیاه و کنترل و پیشگیری از آلودگی هوا ناشی از منابع آلاینده سابق از قبیل فعالیتهای معدنی و ساختمانی را مورد پیگیری قرار داده است.
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست، و خدمات شهری با تاکید بر انجام اقدامات ترویجی و فرهنگسازی شهروندان با مشارکت تشکلهای محیط زیستی افزود: ما تقویت هماهنگی و همکاری بین بخشی با مشارکت دستگاههای اجرایی را دنبال خواهیم کرد، اما احیا و به روزرسانی طرح موضوعی باغات و اراضی مزروعی و تکمیل شناسنامه باغات را به عنوان طرحهای پر اهمیت مورد پیگیری قرار خواهیم کرد.
صدراعظم نوری تاکید کرد: تحقق و تکمیل گسترده پارکهای موضوعی به ویژه بوستان ولایت، دانش و تقویت و همچنین تکمیل و توسعه طرحهای راهبردی و ساماندهی روددرههای هفت گانه تهران مدنظر این کمیسیون قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به شناسایی ۷۳۰۰ ساختمان ناایمن در شهر تهران به تشریح اقدامات کمیسیون سلامت در حوزه ایمنی و مدیریت بحران پرداخت و افزود: پیگیری و کاهش خطرات سوانح طبیعی و توسعه زیرساختهای ایمنی و الزامهای قانونی از دو محور اساسی در این حوزه است که کمیسیون سلامت به طور جد پیگیر آن خواهد بود. بی تردید در این حوزه باید موضوع بافتهای فرسوده، ایجاد، توسعه و ساماندهی مراکز آتشنشانی و امداد و نجات در شهر تهران مورد توجه قرار گیرد.
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست، و خدمات شهری شورای شهر تهران، تقویت نظام پایش و نظارت شورا در پهنههای کار و فعالیت، همکاری و هماهنگی بین بخشی و استفاده از ظرفیت قانونی و اجرایی دستگاهها و سازمانهای دولتی را از محورهایی که در حوزه خدمات شهری توسط این کمیسیون پیگیری میشود دانست و افزود: ساماندهی و توسعه مراکز کار و فعالیت و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم و همچنین مدیریت پسماند توسط کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران پیگیری میشود.
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