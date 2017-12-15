دوران ترامپ شبیه ریاست جمهوری نیکسون است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، استیون اسپیلبرگ دیروز پنج شنبه در پیش نمایش فیلم جدیدش «پست» گفت: خیلی هیجان‌انگیز است وقتی درباره اسناد دزدیده شده و اسرار دولتی صحبت می‌کنی و دولت به مطبوعات حمله می‌کند تا مانع افشای حقیقت شود.

«پست» فیلم جدید اسپیلبرگ درباره تلاش روزنامه واشنگتن پست برای انتشار اسناد پنتاگون برای افشای فریب‌های دولتی درباره جنگ ویتنام است. این فیلم دیروز پنج شنبه برای نخستین بار پیش نمایش خود را در واشنگتن تجربه کرد.

از دید منتقدان تصویری که از رییس جمهور ریچارد نیکسون در این فیلم ارایه می‌شود و تلاش‌های او برای ممانعت از انتشار حقیقت، یادآور تلاش‌های دولت ترامپ است.

این تصادفی نیست که اسپیلبرگ تنها ۹ ماه پس از خواندن فیلمنامه که درباره حمله به آزادی مطبوعات بود، این فیلم را ساخته است.

وی گفت: این اتفاق سال ۱۹۷۱ افتاد ،‌اما این رویدادها به نوعی یادآور چیزهایی است که امروز داریم می‌بینیم و به همین دلیل به نظرم آمد که نمی‌شود منتظر بمانیم تا این داستان یک زمانی گفته شود؛ چون حالا وقتش بود.

تام هنکس نیز که در این فیلم در نقش بن بردلی روزنامه‌نگار کهنه‌کار بازی کرده، درباره فیلم گفت: دولت نیکسون تلاش داشت تا مطبوعات را از انتشار این اخبار باز دارد.

هنکس افزود : نمی‌توانی این کارها را بکنی و بعد مدعی باشی که داری به نفع کشور کار می‌کنی.

با این حال اسپیلبرگ و هنکس اصرار داشتند که فیلم جانب یک جناح سیاسی را نگرفته و فیلمی متعصبانه توسط تعدادی از فیلمسازان و بازیگران هالیوودی نیست، بلکه فیلمی میهن‌پرستانه با تکیه بر وقایع تاریخی است.

مریل استریپ در این فیلم در نقش گراهام بازی کرده که پس از خودکشی شوهرش به نخستین زن ناشر روزنامه‌ای در آمریکا بدل شد. وی از فیلم «همه مردان رییس جمهور» فیلمی مربوط به چند دهه پیش درباره رویدادهای واشنگتن پست یاد کرد و گفت در آن فیلم جایی به شخصیت گراهام داده نشد، در حالی که او شجاعانه مسئول چیزهایی بود که خبرنگاران تولید می‌کردند.

وی از گراهام به عنوان یکی از درخشان‌ترین چهره‌های قرن بیستم یاد کرد.

این فیلم از ۲۲ دسامبر راهی سینماها می‌شود.