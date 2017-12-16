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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۹:۲۸

وزیر کار مهمان شبکه یک می شود

وزیر کار مهمان شبکه یک می شود

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمان برنامه نگاه یک شبکه یک می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه نگاه یک امشب شنبه ۲۵ آذر با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روی آنتن می رود.

برنامه های این وزارتخانه در دولت دوازدهم، اقدامات و برنامه ها برای رفع فقر مطلق، تعریف فقر مطلق و چگونگی شناسایی این افراد، نگاهی به طرح کار ورزی و ثمرات آن، جایگاه تعاونی ها در ایجاد اشتغال، آسیب های اجتماعی و برنامه ها برای مقابله با آن و طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اشتغالزایی در کشور از مهمترین محورهای گفتگوی علی ربیعی با مردم خواهد بود.

برنامه نگاه یک به تهیه کنندگی حسن نهضت و اجرای مهدی مهدی قلی، امشب پس از سریال شبانگاهی از شبکه یک روی آنتن می رود.

کد مطلب 4173096

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