برگزیدگان چهاردهمین اجلاس فناوری رسانه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه چهاردهمین اجلاس فناوری رسانه که در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، برگزیدگان این اجلاس معرفی شدند.

مراکز فارس، خراسان رضوی و هرمزگان مراکز برگزیده چهاردهمین اجلاس سراسری رسانه معرفی شدند و لوح تندیس و رتبه برتر مراکز به مرکز خراسان رضوی اهدا شد. محسن نصرپور مدیر کل مرکز خراسان رضوی جایزه این بخش را به نمایندگی از همکارانش از هیات داوران گرفت.

کمیته ارزیابی چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه از میان معاونن فنی مراکز نیز معاونت فنی مراکز فارس، خراسان رضوی و لرستان را برگزیدگان این حوزه انتخاب کرد و لوح تقدیر، تندیس اجلاس و رتبه برتر را به نصیر جوکار معاون فنی مرکز لرستان اهدا کرد.

بر اساس رای هیات داوران این رقابت فنی در میان مدیریت ایستگاه های پرقدرت تلویزیونی سراسر کشور، ایستگاه‌های تلویزیونی جواد الائمه مرکز خراسان رضوی، ارومیه جدید، مرکز آذربایجان غربی و مراد تپه، مرکز قزوین برگزیده شدند و لوح تقدیر، تندیس اجلاس چهاردهم فناوری رسانه و رتبه برتر ایستگاه‌های پرقدرت تلویزیونی و اف‌ام به ایستگاه تلویزیونی ارومیه جدید اعطا شد.

عبدالله اسدی مدیر نگهداری و تعمیرات فرستنده‌های تلویزیونی و اف ام مرکز آذربایجان غربی در این بخش جایزه گرفت.

در بخش ایستگاه‌های رادیویی، سپید دشت مرکز چهارمحال و بختیاری، آیت الله غفاری در مرکز آذربایجان شرقی و سبزوار در مرکز خراسان رضوی، ایستگاه‌های رادیویی برگزیده این حوزه معرفی شدند و لوح تقدیر، تندیس اجلاس چهاردهمین فناوری رسانه و رتبه برتر به ایستگاه رادیویی آیت الله غفاری و علیرضا یگانه مدیر نگهداری و تعمیرات فرستنده‌های رادیویی مرکز آذربایجان شرقی اهدا شد.

کمیته ارزیابی چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه در بخش مدیریت‌های پشتیبانی فنی صدا و تصویر، مراکز ایلام، یزد و خراسان رضوی را برگزیدگان این بخش معرفی کرد و لوح تقدیر، تندیس اجلاس و رتبه برتر را به مدیریت پشتیبانی فنی صدا و تصویر مرکز ایلام و جواد احمدنژاد اهدا کرد.

در بخش مدیریت‌های فناوری اطلاعات مراکزاستان‌ها هم مراکز چهارمحال و بختیاری، فارس و هرمزگان (خلیج فارس) برگزیده شدند و لوح تقدیر، تندیس اجلاس و رتبه برتر به مدیرفناوری اطلاعات مرکز هرمزگان (خلیج فارس) مریم خالقی مدیر فناوری اطلاعات مرکز هرمزگان (خلیج فارس) اهدا شد.

این کمیته در میان مدیریت‌های نگهداری و تعمیرات فرستنده‌های تلویزیونی و اف ام مراکز، در گروه الف، مراکز کرمان، فارس و خراسان رضوی را برگزید و لوح تقدیر، تندیس اجلاس و رتبه برتر را به شاه‌رضا عباسی مدیر نگهداری و تعمیرات فرستنده‌های تلویزیونی و اف ام مرکز خراسان رضوی اهدا کرد.

در بخش مدیریت‌ نگهداری و تعمیرات فرستنده‌های تلویزیونی و اف ام در گروه ب نیز مراکز، سیستان و بلوچستان خراسان جنوبی هرمزگان (خلیج فارس) برگزیده شدند و لوح، تندیس اجلاس و رتبه برتر به عباس سگرتاجیک مدیر نگهداری و تعمیرات فرستنده‌های تلویزیونی و اف ام مرکز هرمزگان (خلیج فارس) اهدا شد.

در میان مدیریت‌های نگهداری و تعمیرات فرستنده‌های رادیویی مراکز مراکز آبادان، آذربایجان شرقی و گلستان برترین ها معرفی شدند و لوح تقدیر، تندیس اجلاس و رتبه برتر به عبدالرضا عرب از مرکز گلستان اهدا شد.

کمیته ارزیابی چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه در بخش مدیریت تعمیرات ساختمان‌ها و تاسیسات مراکز استان ها، مراکز فارس، سیستان و بلوچستان و خوزستان را در گروه الف و مراکز زنجان، خراسان جنوبی و لرستان را در گروه ب برترین های این بخش اعلام کرد. لوح تقدیر، تندیس و رتبه برتر این بخش هم در گروه های دوگانه به ترتیب به محمد دوکوهکی از مرکز فارس و محمد امرائی از مرکز لرستان محمد امرائی اهدا شد.

در بخش ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای مراکز، سیستان و بلوچستان، لرستان و خراسان جنوبی رتبه برگزیده را کسب کردند و لوح تقدیر، تندیس و رتبه برتر به حامد زراعتگر از مرکز خراسان جنوبی اهدا شد.

در مدیریت‌های ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای مراکز، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد برترین ها معرفی شدند و مرکز کرمان لوح تقدیر، تندیس اجلاس و رتبه برتر را کسب و رضا فرح بخش جایزه این بخش را دریافت کرد.

در بخش‌های مونیتورینگ فنی هم مراکز آذربایجان شرقی و هرمزگان برگزیده شدند و لوح، تندیس و رتبه برتر هم به مرکز هرمزگان (خلیج فارس) و عبدالعلی احترامی اهدا شد.

در میان شرکت‌های فعال در حوزه فناوری رسانه، شرکت فرا افرند و شرکت فناموج افرند البرز فعال ترین شرکت ها معرفی شدند و لوح، تندیس و رتبه برتر شرکت های حوزه فناوری رسانه به شرکت فرا افرند و احمدی علی آبادی مدیرعامل این شرکت اهدا شد.

کمیته ارزیابی اجلاس ضمن قدردانی از تلاش‌های بی وقفه نمایندگی‌های ستادی معاونت توسعه و فناوری رسانه لوح، تندیس اجلاس و رتبه برتر نمایندگی‌های معاونت توسعه و فناوری رسانه را به اداره کل فنی معاونت سیما و قاسم الهام بخش مدیرکل فنی سیما اهدا کرد. در بخش واحدهای ستادی تهران لوح، تندیس و رتبه برتر واحدهای ستادی معاونت توسعه و فناوری رسانه به علیرضا شریفی از اداره کل فرستنده‌های رادیویی اهدا شد.

همچنین جایزه بالاترین رشد رتبه ارزیابی واحدهای ستادی تهران به آرش قندچی از اداره کل ساختمان و تاسیات، لوح، تندیس اجلاس و رتبه برتر طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه ممتاز حوزه فناوری رسانه به طرح های: ۱) نقطه یابی بهینه و احداث ۴ ایستگاه جدید تلویزیونی با رویکرد تامین پوشش و حذف ۲۷ ایستگاه کم قدرت در استان اصفهان- مرکز اصفهان ۲) طراحی و پیاده سازی چرخه مدیریت توزیع محتوای رسانه ای در فضای مجازی(سامانه فرفره) مرکز فارس، ۳) طراحی و پیاده سازی سامانه ارسال و دریافت تصویر بر بستر شبکه مخابرات سیار و اینترنت با قابلیت دیکُد تصاویر و امکان ارایه مالتی ویوئر پیشرفته به مرکز همدان اهدا شد که مسعود احمدی افزادی، سیدتقی سهرابی و دهقان نیری مدیران کل این مرکز به نمایندگی از همکارانشان جوایز مذکور را دریافت کردند.