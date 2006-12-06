اهالی "پایین گذر سقاخانه" تا دی ماه اجرا دارند

مرزبان، در خصوص مدت زمان اجرای این نمایش به خبرنگار مهر گفت : " اجرای این نمایش پیش از برگزاری جشنواره رضوی آغاز شد. ما سه اجرا پیش از برگزاری جشنواره انجام دادیم و با اتمام آن، اجرای دوباره نمایش آغاز شده است. دیروز سومین اجرای پس از جشنواره را پشت سر گذاشتیم. بر اساس برنامه ریزی اجرای نمایش ما تا هشتم دی ماه ادامه می یابد. برای حضور در جشنواره تئاتر فجر امسال به ما پیشنهاد شده است، اما هنوز در این مورد تصمیم قطعی نگرفته ام."



وی راجع به تغییر محل اجرای این نمایش از تالار اصلی تئاتر شهر به تالار وحدت و تاثیر آن بر طراحی دکور و میزانسها توضیح داد : " مدتی قبل از اجرای نمایش در تئاترشهر، مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی از من خواست این اثر را در تالار وحدت بر صحنه ببرم که من هم قبول کردم. اجرای نمایش در اینجا از نظر طراحی دکور و طراحی حرکتها و اجرای بخشهای مختلف صحنه شرایط بهتری در اختیار گروه قرار داده است. برای نمونه ما در تالار وحدت توانستیم بخش مربوط به قهوه خانه را بهتر طراحی کنیم و مورد استفاده قرار دهیم و از امکانات حرکتی و صحنه گردان این تماشاخانه بهره بگیریم. در حالی که این امکانات در تئاتر شهر موجود نبود."



این کارگردان درباره شیوه اجرایی نمایش و میزان توجه به سبک اجرایی آثار قبلی خود اعلام کرد : "من این اثر را بر اساس تجربه و ساختار کارهای قبلی ام ارایه کرده ام. اصولا" من به اجرای نوعی نمایش ایرانی علاقمند هستم که می توان از آن به تئاتر ملی نیز تعبیر کرد."



مرزبان در خصوص میزان استفاده از حرکات موزون و موسیقی در این نمایش یادآور شد : "حرکاتی جمعی که برای این تئاتر در نظر گرفته شده است با آثار قبلی متفاوت است. به این مفهوم که فرم و اجرای حرکات شباهتهای کلی دارد، اما مضمون و شیوه ارایه آنها به گونه ای دیگر است. قصه و اتفاقات این نمایش در ماه محرم می افتد و ما در این نمایش برای نمونه از صحنه زنجیرزنی استفاده کرده ایم. در این صحنه شخصیتهای داستان زنجیر می زنند، اما حرکات دستجمعی آنها با دقت طراحی و ارایه شده است. موسیقی نیز در زمانهای مناسب با شرایط نمایش مورد استفاده قرار می گیرد."



نمایش "پائین گذر سقاخانه" بر اساس یکی از نمایشنامه های اکبر رادی شکل گرفته است و بخشی از دوران فتوت و مردانگی پهلوانان و کارهای نامناسب جاهلان را روایت می کند. داستان نمایش در دهه 40 و در محله ای به نام زیر گذر سقاخانه اتفاق می افتد. دو قهرمان کشتی که در این محله زندگی می کنند عاشق دختر حاج آقا میناچی از بزرگان محله می شوند و برای دستیابی به مقصود خود با همدیگر رقابت می کنند. این مساله اتفاقاتی را به وجود می آورد.



امین زندگانی، آشا محرابی، هستی مرزبان، حامد آقائی، حسن سرچاهی، صادق توکلی، امیر غفارمنش، محمد اسدی، روح اله کمانی، مهدی عبادتی، زهره رستگار مقدم، پیمان عبیری، غزاله جدیدی، سعید شیری و شهرام عبدلی نقشهای اصلی را بازی می کنند. مجید میرفخرایی طراحی صحنه، جهانسوز فولادی ساخت موسیقی، علی رامز مشاور کارگردان و فریبا ورکیانی دستیار کارگردان این نمایش هستند.



هادی مرزبان سال گذشته تئاتر "ملودی شهر بارانی" را بر اساس نوشته ای از اکبر رادی در تالار اصلی تئاتر شهر روی صحنه برد که اجرای این نمایش با استقبال تماشاگران رو به رو شد.

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