به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی درباره آخرین وضعیت تیم فوتبال استقلال خوزستان به رادیو تهران گفت: خوشبختانه اوضاع بهتر شده است. سه شنبه هم در جام حذفی بازی داریم که باید نقاط ضعفمان را برای این بازی پوشش بدهیم. من هم به کارم در استقلال ادامه می دهم و به خاطر مجموعه استان و مالک باشگاه، تلاشم را چند برابر می کنم. پرداخت قرارداد بازیکنان بهتر شده است و داریم پول را به تیم تزریق می کنیم.

وی درباره استعفایش از سرمربیگری استقلال خوزستان و ادامه کارش در این تیم، تصریح کرد: استعفای من واقعی بود. حتی یک ریال هم نگرفته بودم. اصلا بحث قراردادم را دنبال نمی کردم ولی این استعفا، شوک به تیم هم بود. استقلال خوزستان را من بسته بودم و اگر می رفتم، مربی جدیدی می آمد و تیم سقوط می کرد. آن موقع مربی جدید می گفت که تیم را نبسته است. به هر حال مسئولیت تیم با من بود. مردم و هواداران هم تماس می گرفتند که بمانم و وظیفه ام بود که به کارم ادامه بدهم.

سرمربی استقلال خوزستان درباره جدا شدن چند بازیکن تیمش در نیم فصل خاطرنشان کرد: ما در سه هفته گذشته به بازیکنان پرداختی داشتیم. قطعا اگر اوضاع مناسب نبود، من نمی مانم. هیچ موقع به بازیکنانم دروغ نگفته ام. این مسائل از گذشته است. مالک جدید آمده و شرایط تیم خوب شده است. به بازیکنان می گویم شما دو سال بدبختی کشیدید و حالا که دارد اتفاقات خوبی می افتد، باید بمانید نه اینکه دیگران بیایند و از این شرایط استفاده کنند.

ویسی تاکید کرد: از میان بازیکنان استقلال خوزستان، موسی کولی بالی بیشتر از همه پول گرفته بود. او ۳۰ درصد رقم قراردادش را گرفته ولی حالا به کشور مالی رفته است و بر نمی گردد. نیامدن کولی بالی به ما شوک داد که قطعا از این بازیکن شکایت می کنیم. خود من این بازیکن را از مالی به ایران آوردم و حالا با رفتنش، حق بچه های دیگر ضایع شده است.

وی ادامه داد: قرار بود نیم فصل هم ۲۰ درصد قرارداد کولی بالی را بریزیم ولی هنوز نیم فصل دوم شروع نشده. او می گوید این مبلغ را بریزید تا برگردم!