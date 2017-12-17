به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ساکت در حاشیه مراسم هم اندیشی و توجیهی استعدادیابان سراسر کشور، گفت: برای استعدادیابی میان مدت، ۱۰ ماهی است که فدراسیون فوتبال آغاز به کار کرده است. کل کشور به ۹ منطقه تقسیم شده و استعدادیابهای ویژه کارشان را انجام می دهند.

وی افزود: کادر فنی تیم های زیر ۱۳ و زیر ۱۴ سال به زودی تعیین می شود. تیم نوجوانان هم با عباس چمنیان اردوهایش را ادامه می دهد. تیم امید هم در این گردونه جزو برنامه ریزی است تا کادر فنی اش مشخص شود و همه رده ها کارشان را ادامه بدهند.

دبیر فدراسیون فوتبال درباره اینکه باشگاه های ایرانی آکادمی مناسبی ندارند، گفت: گرفتن مجوز حرفه ای باشگاه ها، لازمه اش داشتن آکادمی فوتبال است. آخرین اطلاعاتی که داریم این است که ۷ باشگاه مجوز موقت آکادمی را دریافت کرده اند. تمام باشگاه ها مدرسه فوتبال دارند ولی باشگاه باید بهترین ها را از بین بیشترین ها انتخاب کند و به آکادمی بیاورد. الزاما باشگاه ها باید آکادمی را داشته باشند تا بتوانند مجوز حرفه ای بگیرند. آکادمی پشتوانه اصلی پرورش استعداد ناب یک باشگاه است.

ساکت درباره اردوهای تیم ملی فوتبال ایران هم گفت: از اینکه مردم و رسانه ها دغدغه تیم ملی را دارند، ممنونم. هر روز در فدراسیون جلسات فشرده ای برای تیم ملی داریم. کی روش هم برنامه کاملی را اعلام کرده است ولی بعد از قطعی شدن، برنامه را اعلام می کنیم. ما بر اساس برنامه کی روش، با حجم گسترده ای از کشورها در حال مذاکره هستیم ولی بعد از نهایی شدن، آقای تاج آنرا اعلام می کند. فدراسیون با کی روش در ارتباط تنگاتنگ است تا موضوع را به شکل مطلوب، ساماندهی کنیم.

وی در خصوص حضور کارمند محروم بخش بین الملل فدراسیون فوتبال در سازمان لیگ گفت: در جریان جزئیات نیستم ولی داخل فدراسیون هم سیستمی داریم. اگر نیازی باشد کارمندی جابجا شود، این کار صورت می گیرد!

ساکت درباره میزان حمایت دولت و وزیر ورزش به فدراسیون فوتبال گفت: دولت مثل ملت قلبش برای تیم ملی می تپد. هفته گذشته هم با حضور وزیر ورزش جلسه ستاد ویژه جام جهانی برگزار شد.

دبیر فدراسیون فوتبال در پایان در خصوص جلسه با مسئولان فدراسیون فوتبال قطر تصریح کرد: باتوجه به اینکه این موضوع در جریان است، اگر آقای مهدی تاج صلاح بداند، اطلاع رسانی می کند.