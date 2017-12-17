  1. سیاست
  2. مجلس
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

شاعری در نطق میان‌دستور:

دولت راهبردی برای تنظیم بازار ندارد

دولت راهبردی برای تنظیم بازار ندارد

نماینده مردم بهشهر گفت: دولت راهبردی برای تنظیم بازار و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، محمدعلی شاعری نماینده بهشهر در نطق میان‌دستور با انتقاد از کاهش قیمت فروش مرکبات گفت: قیمت فروش مرکبات با هزینه های تولید آن سربه‌سر شده است.

وی ادامه داد: علیرغم تولید ۲ میلیون تن برنج و واردات یک میلیون تن برنج خارجی، هنوز زمزمه های واردات برنج به گوش می رسد که موجب رکود در بازار برنج شده است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از نرخ خرید تضمینی گندم گفت: طبق قانون، این نرخ باید بر اساس تورم افزایش یابد، اما سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم فقط ۲ درصد افزایش یافت که این امر موجب ایجاد مشکل در خودکفایی کشاورزی خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت راهبرد درستی در تنظیم بازار و ایجاد اشتغال در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات ندارد، خواستار حل مشکلات اقتصادی شد.

کد مطلب 4174368

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها