دولت راهبردی برای تنظیم بازار ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، محمدعلی شاعری نماینده بهشهر در نطق میان‌دستور با انتقاد از کاهش قیمت فروش مرکبات گفت: قیمت فروش مرکبات با هزینه های تولید آن سربه‌سر شده است.

وی ادامه داد: علیرغم تولید ۲ میلیون تن برنج و واردات یک میلیون تن برنج خارجی، هنوز زمزمه های واردات برنج به گوش می رسد که موجب رکود در بازار برنج شده است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از نرخ خرید تضمینی گندم گفت: طبق قانون، این نرخ باید بر اساس تورم افزایش یابد، اما سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم فقط ۲ درصد افزایش یافت که این امر موجب ایجاد مشکل در خودکفایی کشاورزی خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت راهبرد درستی در تنظیم بازار و ایجاد اشتغال در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات ندارد، خواستار حل مشکلات اقتصادی شد.