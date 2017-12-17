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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۴

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

صادرات دام زنده همچنان ممنوع است/قیمت لاشه داخلی سیر نزولی گرفت

صادرات دام زنده همچنان ممنوع است/قیمت لاشه داخلی سیر نزولی گرفت

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده با بیان اینکه بازار گوشت کاملا به تعادل رسیده است، گفت: بره‌های پرواری روی دست تولیدکنندگان مانده و آنان را دچار مشکل کرده است.

منصور پوریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازار گوشت کاملا به تعادل رسیده است، اظهارداشت: در حال حاضر وضعیت بازار گوشت بسیار مطلوب است و قیمت لاشه بره داخلی سیر نزولی پیدا کرده به طوری که قیمت این نوع گوشت  از کیلویی ۳۹ هزار تومان به حدود ۳۴.۵ تا ۳۵ هزار تومان (به صورت عمده) رسیده است.  

وی با اشاره به اینکه واردات گوشت به صورت انبوه به کشور انجام می شود، گفت: صادرات دام زنده نیز همچنان ممنوع است.  

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده با بیان اینکه در حال حاضر بره های پرواری با وزن بین ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم مشتری ندارد، افزود: پرواربندها زیرفشار شدید هستند چرا که بازار داخلی ما بیشتر از لاشه های سبک وزن استقبال می کند و لاشه های سنگین مشتری زیادی ندارد از طرفی چون صادرات ممنوع است تولیدکنندگان نمی توانند این لاشه ها را صادر کنند.  

پوریان ادامه داد: زایش های پاییزی نیز آغاز شده و بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده است بنابراین باید فکری برای حل این مساله شود.  

کد مطلب 4174402

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