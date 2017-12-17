نشست تخصصی و کارگاه آموزش نگارگری برگزار شد

بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد، در این نشست که ۲۵ آذرماه و با حضور استاد امیرحسین آقامیری و استقبال علاقهمندان برگزار شد، به مباحثی پیرامون «آشنایی با مباحث عرفانی و دینی در نگارگری» و نیز ورکشاپ «آموزش اولیه در ساختوساز نگارگری» پرداخته شد.
آقامیری در این جلسه پس از تعریف هنر، به بیان مشخصههای یک اثر هنری، ویژگیهای پرسپکتیو، تقارن و منحنی حلزونی در نگارگری و بازتاب عرفان در نمایش اعتقادات اخلاقی هنر پرداخت و این هنرها را در آثار استاد فرشچیان و نیز تصویر آثار خود نمایش داد.
این جلسه با ورکشاپ آموزش رنگرزی، قلمگیری و پرواز نیز همراه بود.
موزه استاد محمود فرشچیان اقدام به برپایی سلسله نشستها و کارگاههای تخصصی و رایگان آموزش نگارگری بهصورت یک جلسه در هر ماه با دعوت از صاحبنظران و استادان نگارگری و تذهیب ایران کرده است. گفتوگو، نقد و هماندیشی در خصوص موضوعات گوناگون نگارگری و نیز آموزش و ورکشاپ عملی این رشته از برنامههای این نشستهاست.
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