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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵

نشست تخصصی و کارگاه آموزش نگارگری برگزار شد

نشست تخصصی و کارگاه آموزش نگارگری برگزار شد

دومین جلسه از سلسله نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی آموزش نگارگری،در موزه استاد فرشچیان واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار شد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، در این نشست که ۲۵ آذرماه و با حضور استاد امیرحسین آقامیری و استقبال علاقه‌مندان برگزار شد، به مباحثی پیرامون «آشنایی با مباحث عرفانی و دینی در نگارگری» و نیز ورک‌شاپ «آموزش اولیه در ساخت‌وساز نگارگری» پرداخته شد.

آقامیری در این جلسه پس از تعریف هنر، به بیان مشخصه‌های یک اثر هنری، ویژگی‌های پرسپکتیو، تقارن و منحنی حلزونی در نگارگری و بازتاب عرفان در نمایش اعتقادات اخلاقی هنر پرداخت و این هنرها را در آثار استاد فرشچیان و نیز تصویر آثار خود نمایش داد.

این جلسه با ورک‌شاپ آموزش رنگرزی، قلم‌گیری و پرواز نیز همراه بود.  

موزه استاد محمود فرشچیان اقدام به برپایی سلسله نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی و رایگان آموزش نگارگری به‌صورت یک جلسه در هر ماه با دعوت از صاحبنظران و استادان نگارگری و تذهیب ایران کرده است. گفت‌وگو، نقد و هم‌اندیشی در خصوص موضوعات گوناگون نگارگری و نیز آموزش و ورک‌شاپ عملی این رشته از برنامه‌های این نشست‌هاست.

کد مطلب 4174413

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