نشست تخصصی و کارگاه آموزش نگارگری برگزار شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، در این نشست که ۲۵ آذرماه و با حضور استاد امیرحسین آقامیری و استقبال علاقه‌مندان برگزار شد، به مباحثی پیرامون «آشنایی با مباحث عرفانی و دینی در نگارگری» و نیز ورک‌شاپ «آموزش اولیه در ساخت‌وساز نگارگری» پرداخته شد.

آقامیری در این جلسه پس از تعریف هنر، به بیان مشخصه‌های یک اثر هنری، ویژگی‌های پرسپکتیو، تقارن و منحنی حلزونی در نگارگری و بازتاب عرفان در نمایش اعتقادات اخلاقی هنر پرداخت و این هنرها را در آثار استاد فرشچیان و نیز تصویر آثار خود نمایش داد.

این جلسه با ورک‌شاپ آموزش رنگرزی، قلم‌گیری و پرواز نیز همراه بود.

موزه استاد محمود فرشچیان اقدام به برپایی سلسله نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی و رایگان آموزش نگارگری به‌صورت یک جلسه در هر ماه با دعوت از صاحبنظران و استادان نگارگری و تذهیب ایران کرده است. گفت‌وگو، نقد و هم‌اندیشی در خصوص موضوعات گوناگون نگارگری و نیز آموزش و ورک‌شاپ عملی این رشته از برنامه‌های این نشست‌هاست.