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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۱

در تماس با شماره ۴۱۶۵۱؛

خط ویژه پاسخگویی به سئوالات دارویی بیماران راه اندازی شد

خط ویژه پاسخگویی به سئوالات دارویی بیماران راه اندازی شد

خط تلفن ویژه اطلاعات دارویی داروخانه‌های مرکزی و فوق‌تخصصی (تک‌نسخه‌ای) هلال‌احمر راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر؛ این خط تلفن ویژه اطلاعات دارویی به‌منظور اطلاع‌رسانی به‌ روز و پاسخگویی به بیماران و مراجعان به داروخانه‌های مرکزی و فوق‌تخصصی (تک‌نسخه‌ای) هلال‌احمر و همچنین تکریم و رفاه آنان، با شماره ۴۱۶۵۱ راه اندازی شد.

در این سامانه داروخانه‌ها و واحدهای مربوطه به صورت فهرست ۹گزینه‌ای تعریف شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. اطلاعات دارویی، داروخانه مرکزی، داروخانه فوق تخصصی (تک‌نسخه‌ای)، داروخانه تهرانپارس، داروخانه جزیره کیش، بیمه‌گری، ساعات کاری و نشانی داروخانه‌های هلال‌احمر از جمله بخش‌های این سامانه است و هموطنان می‌توانند به صورت مستقیم اطلاعات مورد نیاز را از این طریق دریافت کنند.

ساعات پاسخگویی از طریق خط تلفن ویژه

اطلاعات دارویی از ساعت ۸ صبح الی ۲۱

داروخانه مرکزی هلال احمر از ساعت ۸ صبح الی ۲۱

داروخانه فوق تخصصی (تک نسخه ای) از ساعت ۸ صبح الی ۱۹

داروخانه تهرانپارس از ساعت ۸ صبح الی ۱۹

داروخانه جزیره کیش از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ و ۱۷ الی ۲۲

شبکه داروخانه‌های سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر به‌ خصوص داروخانه مرکزی، به‌ عنوان نخستین داروخانه مکانیزه در کشور با همکاری داروسازان مجرب، داروهای تخصصی، فوق‌تخصصی، خاص و داروهای پرونده‌ای (از قبیل داروهای بیماران پیوندی، دیالیز و بیماران ام اس) و داروهای تک نسخه‌ای را که بیشتر آنها تحت پوشش بیمه‌های جاری کشور است، عرضه می‌کند.

کد مطلب 4174424
حبیب احسنی پور

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