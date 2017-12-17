خط ویژه پاسخگویی به سئوالات دارویی بیماران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان تدارکات پزشکی هلالاحمر؛ این خط تلفن ویژه اطلاعات دارویی بهمنظور اطلاعرسانی به روز و پاسخگویی به بیماران و مراجعان به داروخانههای مرکزی و فوقتخصصی (تکنسخهای) هلالاحمر و همچنین تکریم و رفاه آنان، با شماره ۴۱۶۵۱ راه اندازی شد.
در این سامانه داروخانهها و واحدهای مربوطه به صورت فهرست ۹گزینهای تعریف شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. اطلاعات دارویی، داروخانه مرکزی، داروخانه فوق تخصصی (تکنسخهای)، داروخانه تهرانپارس، داروخانه جزیره کیش، بیمهگری، ساعات کاری و نشانی داروخانههای هلالاحمر از جمله بخشهای این سامانه است و هموطنان میتوانند به صورت مستقیم اطلاعات مورد نیاز را از این طریق دریافت کنند.
ساعات پاسخگویی از طریق خط تلفن ویژه
اطلاعات دارویی از ساعت ۸ صبح الی ۲۱
داروخانه مرکزی هلال احمر از ساعت ۸ صبح الی ۲۱
داروخانه فوق تخصصی (تک نسخه ای) از ساعت ۸ صبح الی ۱۹
داروخانه تهرانپارس از ساعت ۸ صبح الی ۱۹
داروخانه جزیره کیش از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ و ۱۷ الی ۲۲
شبکه داروخانههای سازمان تدارکات پزشکی هلالاحمر به خصوص داروخانه مرکزی، به عنوان نخستین داروخانه مکانیزه در کشور با همکاری داروسازان مجرب، داروهای تخصصی، فوقتخصصی، خاص و داروهای پروندهای (از قبیل داروهای بیماران پیوندی، دیالیز و بیماران ام اس) و داروهای تک نسخهای را که بیشتر آنها تحت پوشش بیمههای جاری کشور است، عرضه میکند.
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