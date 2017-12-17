نویسنده نباید ادبیات فارسی را قربانی سلیقه مخاطب کند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفت و گوی فرهنگی ویژه هفته پژوهش با موضوع پژوهش در حوزه آثار داستانی و کودک و نوجوان با حضور محمود برآبادی نویسنده، پیشکسوت و منتقد ادبیات کودک و نوجوان، عضو هیئت مدیره و نائب رئیس انجمن کودک و نوجوان از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

برآبادی در ابتدای این برنامه با بیان اینکه نوع و ژانر ادبیات در نگارش آثار ادبی بسیار موثر است گفت: اگر نویسنده بخواهد کتاب تاریخی بنویسد باید در خصوص رویدادها ، آداب و سنن ، جغرافیای منطقه و شخصیت ها و معماری دوره مورد نظر مطالعه داشته باشد.همچنین اگر نویسنده قصد نوشتن یک اثر علمی تخیلی داشته باشد باید در حوزه مربوط به خود پژوهش داشته باشد.

وی افزود: جدی ترین منتقد هر نوشته خود نویسنده است.به این معنا که نگارنده در زمان نوشتن یک متن باید در مورد تمام سوالات احتمالی که در مورد آن مطرح می شود و تمام ناگفته های موجود فکر کرده و پاسخ درست و علمی داشته باشد.اگر این گونه نباشد خواننده از خواندن آن کتاب امتناع می ورزد یا نقد جدی برآن وارد خواهد کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن کودک و نوجوان در ادامه گفت: اینکه نویسنده به مخاطب خود نزدیک شود یا از او دور شود در آثار او بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال اینکه مخاطبان همه طرفدار آثار دست پایین باشند نویسنده نباید برای اقبال عمومی از شاخص های والای ادبی چشم بپوشد و به بهانه سلیقه مخاطب اصول حرفه ای را کنار بگذارد. پیدا کردن یک توازن که منجر به ازدست دادن مخاطب نگردد و به ادبیات نیز پشت نکند نقطه ای است که هر نویسنده پیش از خلق داستان به این پرسش پاسخ دهد که برای چه گروهی می نویسد ؟ این گروه چه ویژگی هایی دارد و تا چه میزان می توان به آن نزدیک شد و به خواست آنها تن داد.

وی به متن هایی که در فضای مجازی به عنوان داستان رد و بدل می شود اشاره کرد و گفت: این متون گاهی از ادبیات فاصله زیادی دارد و به ادبیات سالم و نثر روان فارسی صدمه وارد می کند.بنابراین نویسنده صرف نزدیک شدن به جوانان نباید به سراغ زبان خاصی برود و زبان معیار را نابود کند.